Kosova o članstvu Ukrajine v EU, povojni obnovi in nevtralnosti komisarjev

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v oddaji 24UR ZVEČER med drugim spregovorila tudi o svojem sestanku z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom. Kot je povedala, sta se na srečanju pogovarjala o tem, kako bi lahko slovenska podjetja čim bolje pripravili na sodelovanje v obnovi Ukrajine ter kako lahko že zdaj sodelujejo v programih v državah kandidatkah Zahodnega Balkana.

Članstvo Ukrajine v Evropski uniji sicer vidi kot politični steber varnostnih garancij. "Govori se, da Ukrajina vsaj v doglednem času ne bo mogla postati članica zveze Nato, nihče pa ne nasprotuje temu, da postane članica EU. To je tudi v prvih 28 točkah mirovnega dokuemnta, ki smo ga videli," je poudarila. Strinja pa se, da je dela na tem področju še veliko.

"Ukrajina je sicer poseben fenomen tudi za celoten proces širitve, saj se prvič pogajamo z državo, ki je v vojni. Že za vsako drugo državo je proces širitve težek," je dejala ter izpostavila, da je na primer Švedska, ki je bila najbolj razvita, ko se je začela pogajati, za priključitev Uniji potrebovala tri leta. "Ukrajina pa vse to dela v času, ko na njeno ozemlje padajo bombe," je dodala.