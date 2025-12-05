Svetli način
Slovenija

Kosova o članstvu Ukrajine v EU, povojni obnovi in nevtralnosti komisarjev

Ljubljana, 05. 12. 2025 22.45 | Posodobljeno pred 35 minutami

24UR ZVEČER
Te dni je na obisku v Sloveniji evropska komisarka za širitev Marta Kos. V četrtek se je s premierjem Robertom Golobom udeležila pogovora o procesih širitve EU in geopolitičnih izzivih, pogovarjala se je z ministrom Bojanom Kumrom, sestala se je tudi z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom, obisk pa bo sklenila z udeležbo na okrogli mizi o enakosti spolov in medijski reprezentaciji žensk.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v oddaji 24UR ZVEČER med drugim spregovorila tudi o svojem sestanku z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom. Kot je povedala, sta se na srečanju pogovarjala o tem, kako bi lahko slovenska podjetja čim bolje pripravili na sodelovanje v obnovi Ukrajine ter kako lahko že zdaj sodelujejo v programih v državah kandidatkah Zahodnega Balkana.

Članstvo Ukrajine v Evropski uniji sicer vidi kot politični steber varnostnih garancij. "Govori se, da Ukrajina vsaj v doglednem času ne bo mogla postati članica zveze Nato, nihče pa ne nasprotuje temu, da postane članica EU. To je tudi v prvih 28 točkah mirovnega dokuemnta, ki smo ga videli," je poudarila. Strinja pa se, da je dela na tem področju še veliko.

"Ukrajina je sicer poseben fenomen tudi za celoten proces širitve, saj se prvič pogajamo z državo, ki je v vojni. Že za vsako drugo državo je proces širitve težek," je dejala ter izpostavila, da je na primer Švedska, ki je bila najbolj razvita, ko se je začela pogajati, za priključitev Uniji potrebovala tri leta. "Ukrajina pa vse to dela v času, ko na njeno ozemlje padajo bombe," je dodala.

Preberi še Evropska komisija v bran Kosovi: Gre za osebno mnenje

Odgovorila je tudi na vprašanje o svoji izjavi, da si ne želite več vlade Janeza Janše. Dejala je, da izjave ne bi izrekla, če je ne bi mislila. "V odgovoru Evropske komisije je jasno zapisano, da ima komisar oz. komisarka pravico do osebnega mnenja, mora pa biti to jasno povedano v pogovoru, kar sem tudi naredila," je še dejala.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

marta kos ukrajina evropska unija janez janša
