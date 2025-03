'Postavljati ultimate, ko je varnostno stanje zelo razgreto, ni pametna pot'

Na vprašanje, ali se ji zdi primerno, da se nekaj dni po največjem protestu v zgodovini Srbije sestane z Vučićem, Marta Kos odgovarja, da je v njenem portfelju kandidatk kar nekaj zelo pomembnih držav, med njimi pa je tudi Srbija. "Srbija že dolgo stagnira, ni bilo napredka v pogajanjih in pogovori, ki jih imamo zdaj, so namenjeni točno temu, da uresničijo v Srbiji točno to, kar od srbske vlade in politikov pričakuje Evropska unija," pravi.

Kot poudarja, EU od Srbije zahteva enako kot protestniki. "Gre za vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic, svobodo medijev, možnost izvedbe svobodnih volitev, in o vsem tem smo se pogovarjali," dodaja.

Ob tem poudarja, da je Aleksandar Vučić v Bruselj prišel na povabilo generalnega sekretarja zveze Nato, s katerim se je tudi srečal. "To ni bilo za nikogar problematično, bilo pa je problematično, da sem se z njim srečala jaz."

Čeprav se Srbija aktivno ne poteguje za članstvo v EU, lahko po mnenju komisarke bistveno prispeva k miru na Zahodnem Balkanu. "V mojem resorju delamo na tem, da bi se Srbija na tej evropski poti premaknila naprej. Čaka jo še zelo veliko, napredka ni bilo. Če gre iskati razloge: vlada ni naredila dovolj, zato ljudje protestirajo in jim dajem prav, po drugi strani pa je čez noč širitev v EU postala zelo pomembna," pojasnjuje.

Komisarka je mnenja, da se moramo, če želimo, da Srbija postane članica, pogovarjati. "Tisti, ki me kritizirajo, da sem se srečala z Vučićem, so velikokrat eni in isti ljudje, ki pravijo, da se je treba pogovarjati tudi s Putinom. Postavljati ultimate v situaciji, ko je varnostno stanje zelo razgreto, ne samo v Srbiji ampak še kje drugje na Balkanu, po mojem mnenju ni pametna pot," meni.

Na vprašanje, ali je Vučić primeren sogovornik, Kosova odgovarja: "Dajati legitimnost nekomu ne gre za to, ali se z njim srečaš ali ne. Dajati legitimnost pomeni, ali bo lahko ta privedel do tega, da se bo stanje umirilo, in da bo Srbija naredila, kar nujno mora".

Glede širitve na Zahodni Balkan Kosova pojasnjuje, da so današnje geopolitične razmere spremenjene. Po eni strani imamo potrebo po zagotavljanju varnosti, po drugi strani pa pogajalski postopek, ki temelji na tem, da lahko država kandidatka napreduje le, ko doseže določen napredek. Če bi vse kandidatke sprejeli v paketu in pogajanj ne bi bilo, bi to lahko ogrozilo stabilnost EU, meni komisarka. Po njenih besedah je na dobri poti trenutno Črna gora, ki bi lahko pogajanja zaključila do konca leta 2026. Leto kasneje bi lahko pogajanja zaključila še Albanija, tudi Moldavija pa v tem trenutku intenzivno izvaja potrebne reforme.

Celoten pogovor s komisarko si lahko ogledate v videoposnetku.