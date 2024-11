Kosovi čestitke za uspešno predstavitev v Evropskem parlamentu

Premier Robert Golob je v telefonskem pogovoru kandidatki za evropsko komisarko za širitev Marti Kos čestital za uspešno zaslišanje in potrditev pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. "Verjamem, da bo Marta Kos s svojim delom in vizijo odločno prispevala k večji in močnejši EU," je poudaril. Čestital ji je tudi podpredsednik vlade Matej Arčon.

Zelena luč odbora potrjuje, da je bila njena kandidatura za članico Evropske komisije iz Slovenije dobra odločitev, je povedal premier Robert Golob. Premier je bil tudi v kontaktu s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je Golobu po zaslišanju izrazila iskreno navdušenje nad bodočo komisarko, je vlada še sporočila na družbenem omrežju X. "Iskrene čestitke Marti Kos, slovenski kandidatki za evropsko komisarko, za odlično opravljeno predstavitev v Evropskem parlamentu danes. Sem zadovoljen, nisem pa presenečen. Z Marto sem imel priložnost sodelovati in nisem niti za trenutek podvomil v to, da bo Marta Kos s svojim znanjem, razgledanostjo, zmernostjo in sposobnostjo izražanja prepričala evropske poslance," je medtem sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon.

Kandidat za ministra Matej Arčon FOTO: Bobo icon-expand

Kot je dodal, se veselijo začetka nove sestave Evropske komisije, v kateri bo Slovenija s svojo komisarko imela izjemno pomembno vlogo. "Širitev je področje, ki bo v veliki meri oblikovalo prihodnost Evrope. Upam, da se bomo vsi v slovenski politiki začeli zavedati, kako velika priložnost se nam ponuja z resorjem za širitev. V vladi se tega zelo dobro zavedamo in smo si zato za pridobitev tega resorja tudi prizadevali. Torej - kljub vsem polemikam smo prišli do srečnega konca. Morda se iz tega lahko naučimo malo optimizma in malo samozavesti. In prepričan sem, da bo Marta tej nalogi kos," je sklenil Arčon.