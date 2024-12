Kostak naj bi odpadke v Spodnjem Starem Gradu le premikal, ne pa zakopaval

Po navedbah Miljanka Muhe je bila na območju, kjer danes stoji nov Center za ravnanje z odpadki, včasih velika količina odpadkov. Te so morali do 1. junija 2023 umakniti, če so želeli začeti z gradnjo centra. Zato so jih med drugim premikali na več strani, niso pa jih zakopavali, je povedal. V nekem trenutku so odpadke premaknili preveč proti naselju Spodnji Stari Grad, zaradi česar je prišlo do pritožb nekaterih krajanov, a so težave po njegovih besedah rešili.

Fotografije, ki jih je objavil portal Necenzurirano in naj bi dokazovale, da so nekatere odpadke zakopali v jamo v neposredni bližini centra, po Muhovih besedah do njih pred objavo niso prišle. "Do nas so prišle le pripombe prebivalcev Spodnjega Starega Grada, ki pa smo jih rešili," je dejal. Prav tako se do zdaj pri njih še ni oglasila policija, ki preiskuje zadevo, je povedal. "Potekajo le običajni postopki nadzora s strani inšpekcijske, kar je ena od stvari, ki mora biti in tukaj ne vidimo težave," je dodal.