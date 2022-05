Kostno-mišična obolenja: najpogostejša zdravstvena težava, povezana z delom

Omenjena kampanja, ki poteka tako v Sloveniji kot ostalih članicah EU, želi spodbuditi ukrepe za varnost in zdravje pri delu in za obvladovanje tveganj na področju kostno-mišičnih obolenj. Cilj je vsem delavcem v EU zagotoviti enako raven varnosti in zdravja pri delu, podjetja pa naj bi imela enake konkurenčne pogoje.

Neustrezna ergonomija delovnega procesa, denimo dvigovanja, prenašanja, potiskanja ali premikanja bremena, je pogost povod za nastanek kostno-mišičnih obolenj, izpostavlja republiški inšpektorat za delo. Ponavljajoči se gibi in delo v mrazu ali vročini prav tako predstavljajo tveganje za nastanek tovrstnih obolenj. Nenazadnje pomenijo velik strošek zaradi odsotnosti z dela in predčasnega upokojevanja.

Ciljne dejavnosti, v katerih se kampanja izvaja v vseh članicah, so zdravstveno in socialno varstvo, prevoz in kurirska dejavnost, proizvodnja hrane in pijač, frizerska in brivska dejavnost ter gradbeništvo.

V industriji hrane in pijače bi bilo mogoče preprečiti kar tri četrtine poškodb

V zdravstvenem in socialnem varstvu, kjer dela desetina zaposlenih v EU, je več kot tri četrtine delovne sile žensk. Bolečine v križu je leta 2015 imelo 47 odstotkov delavcev, odstotek manj pa jih je imelo bolečine v zgornjih okončinah, kaže raziskava Eurofounda EWCS iz leta 2015, v kateri so preučevali delovne pogoje v Evropi.

V industriji hrane in pijače bi bilo glede na študije mogoče preprečiti kar tri četrtine poškodb. Kostno-mišična obolenja bi lahko preprečevali zlasti z zagotavljanjem strokovne ocene tveganja. Ta je sicer običajno osredotočena na fizikalne dejavnike, vendar pa je treba upoštevati tudi organizacijske in psihosocialne dejavnike, navajajo organizatorji kampanje.

Med delavci v gradbeništvu jih je imelo po omenjeni raziskavi EWCS 54 odstotkov bolečine v zgornjih okončinah, 52 odstotkov bolečine v hrbtu, 41 odstotkov pa v spodnjih okončinah.

Inšpektorji v inšpekcijskih nadzorih ne le preverjajo izvajanje določil veljavne zakonodaje, ampak tudi svetujejo in osveščajo tako delodajalce kot delavce. Slovenski inšpektorat za delo, ki se je pridružil kampanji, izvaja aktivnosti v tem okviru na področjih prevoza, kurirske dejavnosti in proizvodnje hrane in pijač. Podatki za Slovenijo bodo znani v drugi polovici leta, za stanje v vseh državah članicah pa v začetku leta 2023.