Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kot bi Luna padla na Zemljo: slovo od Milene Zupančič

Ljubljana, 04. 09. 2026 19.13 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Slovo od Milene Zupančič

Cankrajevem domu se je Slovenija poslovila od ženske, ki nas je znala spraviti v jok in v smeh, ki je z igralskim talentom zaznamovala slovensko kutlturo, z velikim srcem pa ves svet.

Slovenija se je poslovila ne le od velike Milene, poslovila se je od Mete iz Cvetja v jeseni, Mimike iz komedije Moj ata, socialistični kulak, pa Karoline Žašler, če naštejemo le nekaj njenih velikih vlog.

Kultura se je poslovila od Prešernove nagrajenke, Ljubljana od častne meščanke, Slovenija od prejemnice zlatega reda za zasluge, svet pa od ambasadorke Unicefa. Spominska slovesnost je združila mnoge, kajti skupaj so jo pripravili Cankarjev dom, ljubljanska Drama, Mestno gledališče ljubljansko, Mladinsko gledališče in filmski ustvarjalci. Vsi, ki se jih je v svojem življenju tako globoko dotaknila.

Bil je dan za spomine vseh, ki so z njo delili njeno pot.

"Ko pomislim na Mileno Zupančič, pomislim na ljubezen, tisto lepo, pozitivno ljubezen, ki te izpolni, osreči in vliva voljo do življenja," je povedala igralka Damjana Černe.

"Ves čas si bila čisto zraven v Šugmanovem salonu in rečeš: neizprosno se ljubita v razigranem strahu gledališkega večera. Zjutraj razprite polkna," je dejal gledališki igralec Marko Mandić.

"Kot bi Luna padla na Zemljo, je zanjo dejal njen mentor Pino Mlakar. In tako je Milena tudi vstopila v slovenski film. Neposredno in nepozabno," je povedal filmski režiser Matevž Luzar.

"Milena, generacija moja, za tvoje čudovite vloge hvala ti za vse," se je poslovil igralec Rade Šerbedžija.

Pravijo, da nihče zares ne odide s tega sveta, dokler ljudje omenjajo njegovo ime. Če to drži, bo Milena Zupančič z nami ostala še generacije. Pravijo, da samo ena slovesnost morda ne bo dovolj in da bodo morda decembra, ko bi praznovala 80. rojstni dan, pripravili še kak dogodek, denimo retrospektivo njenih filmov.

milen zupančič slovo

Kdo se bo še vključil v očitno zelo napeto župansko tekmo v Ljubljani?

Tanja Fajon odhaja med nemške lobiste

24ur.com Pirc Musarjeva o moči skupnosti, Golob o pomenu Slovenije za mir in razvoj
24ur.com 'Slovenija je majhna, ampak ima veliko srce, to smo dokazali'
Zadovoljna.si Pred nekaj dnevi navdušil v Talentih, Slovenijo pa osvojil že pred leti!
Zadovoljna.si Kakšne so bile nekoč Lina Kuduzović, Maja Keuc in Nika Zorjan?
24ur.com Baby Lasagna študiral v Ljubljani: koliko slovenščine se je naučil?
Moskisvet.com Kdo je Slovenka, ki ljubi hrvaškega rokometaša?
24ur.com Na trgu, na podzemni, pred stadionom, na tribunah: 'Slovenijaaa gre naprej!'
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
04. 09. 2026 20.12
Zanimivo je, da večina desnih medijev sploh ni omenila Mileninega odhoda. Zelo krščansko.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Odpovedala se je družinskemu priimku, njen slavni oče pa je povedal to
Nekoč je bil eden od otrok na koloniji, danes se je vrnil s posebno gesto
Nekoč je bil eden od otrok na koloniji, danes se je vrnil s posebno gesto
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere
Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Med tema dvema znamenjema je privlačnost skoraj neustavljiva
Med tema dvema znamenjema je privlačnost skoraj neustavljiva
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Zaljubila sta se na križarki, zdaj je to njun dom
Zaljubila sta se na križarki, zdaj je to njun dom
vizita
Portal
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Kdaj boste umrli? Vaš občutek je morda boljši, kot si mislite
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
dominvrt
Portal
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929