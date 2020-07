Kot primerna kandidata za vodenje NPU ocenjena Lamberger in Lindav

Kot smo že poročali,so se na javni razpis za direktorja NPU prijavili nekdanji prvi mož Uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav, pa tudi zdajšnji v. d. direktorja Igor Lamberger.

Tretji kandidat je bil nekdanji celjski tožilec Edvard Ermenc, ki je zaposlen kot višji sodnik na Upravnem sodišču v Celju, vmes pa je bil nekaj časa tudi član skupine tožilcev na Specializiranem državnem tožilstvu, je od prijave na razpisno mesto odstopil. Kot nam je pojasnil, je razlog za to v tem, da se je "v javnosti pojavil precejšen dvom v objektivnost izbire direktorja NPU". "Poleg tega gre za očitno vnaprejšnje nezaupanje do prijavljenih kandidatov, in to še pred seznanitvijo s kvalifikacijami prijavljenih kandidatov, vključno z njihovo vizijo vodenja, ki jo je treba v skladu z razpisnimi pogoji izdelati. Iz navedenih razlogov sam v takšnem postopku ne morem sodelovati,"je še dodal Ermenc.

Posebna natečajna komisija je danes opravila razgovor z Lindavom in Lambergerjem. Oba kandidata sta po oceni komisije za navedeno delovno mesto primerna, v. d. generalnega direktorja Policije Andrej Juričpa bo njuna imena na mizo predvidoma dobil v petek.