Kot v filmu: slovenski Leone sladoledi praznujejo 30 let!

ZAJEMI ŽIVLJENJE S POLNO ŽLICO NOVEGA SLADOLEDA V LONCU BROWNIE & LEŠNIK

Kot se spodobi za vedno inovativno podjetje, visoki jubilej pri LEONE praznujejo z novim sladolednim loncem - Nuts About Freedom z okusom lešnika, v njem pa poleg hrustljavih lešnikov najdemo tudi koščke brownieja, razkošno prelite s plastjo čokolado. Novi lonec dopolnjuje že dobro znano četverico sladoledov - Time To Chill z okusom pomaranče, Home is where the Cookie is z okusom in velikimi koščki piškotov, On Top of the World z okusom borovnice in maskarponeja ter Hey Honey, let’s spice it up z okusom vanilje in dodatkom kardamoma. Prav vsi ti sladoledi se ponašajo z inovativnimi kombinacijami okusov in velikimi koščki, nekateri od njih pa so tudi v slastnih plasteh. Edini na trgu!