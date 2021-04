Kot vse kaže, zima še ni rekla zadnje besede

Po štirih dneh mrzlega vremena so se temperature včeraj popoldne vrnile v normalne okvire za ta čas. Ob sončnem vremenu in jugozahodnem vetru je bilo najtopleje na Štajerskem in v Prekmurju, kjer se je ogrelo do 16 stopinj Celzija. Tudi drugod je bilo kar prijetno s temperaturami od 11 do 15 stopinj Celzija.

Še pred tem nas čakajo trije razmeroma topli, a tudi vetrovni dnevi

Okrepljen jugozahodni veter bo Slovenijo ta konec tedna razdelil na dva dela. Tako bo danes na severu in vzhodu prevladovalo sončno vreme, drugod bo več oblačnosti. Najgostejša oblačnost bo prekrivala kraje ob alpsko-dinarski pregradi, kjer bo predvsem sredi dneva in popoldne občasno rahlo deževalo ali rosilo. Najtopleje bo v vzhodni Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija, drugod bodo popoldanske temperature od 12 do 16 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo oblačnost zgostila in razširila nad večji del Slovenije, le na Štajerskem in v Prekmurju bo še razmeroma sončno. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo, nad nadmorsko višino 1400 metrov pa snežilo. Več padavin bo na Bohinjskem in v Posočju. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

Tudi v ponedeljek bo okrepljen jugozahodni veter Slovenijo razdelil na oblačen in občasno deževen zahodni ter suh, precej sončen in topel vzhodni del. V najtoplejših krajih Štajerske, Prekmurja ter v Beli krajini se bodo temperature močno približale 20 stopinjam Celzija, drugod bo okoli 5 stopinj manj.