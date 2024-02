'Kot zaposleni v JYSKu nisem le številka'

OGLAS

Od prodajalca do vodje - priložnosti za razvoj in napredovanje Najboljši trenutki v službi so tisti, ko sem bil dvakrat zapored izbran za vodjo trgovine leta, se spominja Andraž. Oče dveh otrok iz Ravn na Koroškem je slabih šest let zaposlen v danski trgovski verigi JYSK, ki je nedavno prejela priznanje "Top delodajalec" v Sloveniji za leto 2024. Andraž pravi, da so mu za razliko od prejšnjih služb v JYSKu ponudili razvoj in napredek. "To je bilo zame ključnega pomena, saj mi je pomembno, da nisem le številka," pravi Andraž, Področni vodja prodaje pri JYSKu. Top Employers inštitut je globalna avtoriteta za prepoznavanje odličnosti pri upravljanju človeških virov. JYSK je bil ocenjen na več področjih, kot so predanost zaposlenim, delovno okolje, razvoj talentov, učenje, raznolikost in vključenost ter programi za dobro počutje zaposlenih. Da JYSK upravičuje svoj naziv "Top Employer", pričajo zaposleni sami. "Ko sem začel delati, si nisem predstavljal, da bom v tako kratkem času dosegel cilje, ki sem si jih zadal. JYSK je k temu prispeval s svojimi izobraževanji in internimi programi," pojasnjuje Andraž in dodaja, da ga je JYSK podpiral pri njegovem razvoju, tako s svojimi internimi programi kot tudi s sodelovanjem z najboljšimi mentorji. "Po pol leta dela sem bil sprejet v pripravniški program internega vodje trgovine, kasneje pa še v program usposabljanja za Področnega vodjo."

Medosebni odnosi in pomoč skupnosti Poleg možnosti razvoja in napredka je za vsakogar pomemben dejavnik pri delu tudi to, s kakšnimi ljudmi dela. Dobri odnosi v kolektivu in pozitivno vzdušje močno vplivata na to, da prideš na delo z zadovoljstvom. Jaka iz Notranjske pravi, da so najlepši trenutki v JYSKu povezani z angažmaji izven rednih poslovnih dejavnosti. "S sodelavci smo sodelovali pri sanaciji poplav v Komendi, pri ozelenitvi občine Krško, udeležili smo se humanitarne dirke Wings for Life v Ljubljani," se spominja Jaka, ki se je v 15 letih dela pri JYSKu prebil od prodajalca do vodje skladišča, vodje trgovine, poslovodje do področnega vodje prodaje. "Nikoli ne bom pozabil team buildinga, na katerem smo se povzpeli na Triglav. Kljub vsem razlikam nas je osem kolegov končalo vzpon in smo se z nasmehom in izkušnjami za prihodnost spustili nazaj v dolino," se spominja Jaka. Priti na delo z veseljem je najpomembnejši cilj kadrovske službe JYSK. "Vzdušje in delovno okolje sta tukaj odlična. Nasmeh in dobra volja sta v identiteti podjetja in čutiti ju je na vsakem koraku. Odnosi so odprti in drugačna mnenja se spoštujejo," je dodal Jaka.

Mnenje zaposlenih je pomembno Ko nisi le številka, ampak si spoštovan kot oseba, katere izkušnje in povratne informacije so priložnost za izboljšanje dela in delovnih procesov, daje človeku smisel in spoštovanje. Kot ključno razliko v primerjavi s prejšnjimi delovnimi mesti Jaka v JYSKu izpostavlja vključenost zaposlenih v procese, zagotavljanje zaupanja za prevzemanje odgovornosti in prepoznavanje potenciala. "Vodstvo je podprto z znanjem na svojem področju, potencial zaposlenih pa je prepoznan in pomembno je, da tega ne oviramo," je prepričan Jaka. Zdravo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem Ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem je ključna tema sodobnega življenja. V JYSKu pri tem ne gre le za frazo, saj se zavedajo, da lahko zaposleni pri delu daje vse od sebe le, če je zdravo razmerje med delovnim časom in časom za druge življenjske potrebe in želje. "Tukaj sem našel okolje, ki me kot zaposlenega vidi ne samo s poslovnega, temveč tudi osebnega vidika, kar je bilo zame pomembno, saj sem si začel ustvarjati družino," pravi Andraž. Njegov delovni dan ni nikoli enak, vsekakor je dinamičen, a nekaj rutine je vseeno prisotno. "Zjutraj otroka najprej odpeljem v vrtec, nato pa grem v eno od trgovin. Čez dan obiščem eno ali več trgovin, odvisno od tega, kaj imam načrtovano v koledarju," pojasnjuje Andraž. Podobno nam je povedal Jaka: "Delovni dan je dinamičen. Večina je načrtovana vnaprej, vedno pa so novi in drugačni izzivi." Jaka kot ključno prednost dela v JYSKu navaja dobro organiziranost. Tako Andraž kot Jaka se v službi najraje srečata s sodelavci v trgovinah, za katere sta odgovorna. "Lepo je obiskati trgovine in se približati sodelavcem, delati na njihovem razvoju. V veselje mi je videti poštene in dobre odnose v ekipah," zaključuje Jaka.

Zaposlite se pri JYSK - "Top Employer" v Sloveniji za leto 2024 JYSK je mednarodna veriga trgovin s skandinavskimi koreninami, ki se je iz ene trgovine na Danskem leta 1979 razširila na več kot 3300 trgovin po vsem svetu. Rast je velik del JYSKove DNK, tako pri širjenju prodajne mreže kot pri številu zaposlenih. Nedavna nagrada "Top Employer" je potrditev JYSKovega odnosa do zaposlenih, kar je pred tem potrdil tudi Forbes, ki ga je ponovno uvrstil na lestvico najboljši delodajalci na svetu. "Naša ambicija je biti prva izbira zaposlenih v maloprodaji v vsaki državi, kjer je JYSK prisoten. To pomeni, da se vedno trudimo biti ponujati privlačna delovna mesta in da naši sodelavci z veseljem prihajajo na delo. Zaposlenim ponujamo priložnosti za razvoj in rast preko različnih programov in izobraževanj. Usposabljanje in razvoj zaposlenih prek zagotavljanja povratnih informacij je velik del naše filozofije vodenja," pravi Jadranka Čulo Petrovčić, HR managerica za JYSK Slovenija, Hrvaška, Srbija in Bosna in Hercegovina. JYSK ponuja vrsto delovnih mest in kariernih priložnosti v maloprodaji, na sedežu ali v službi podpore strankam. Preverite trenutno odprta delovna mesta in se pridružite ekipi JYSK.

