Kotički v Sloveniji, kjer se lahko ohladimo

Po znosnejših dneh ob koncu tedna bo vroč afriški zrak, ki se širi proti našim krajem, znova poskrbel za hudo vročino. Zato bodo v teh dneh pogoste misli – kako se ohladiti? Dobre osvežitve namreč ne bo zagotovilo niti morje, saj se po podatkih Arsa njegova temperatura približuje 30 stopinjam Celzija. Vse toplejše postajajo tudi celinske vode, a imamo v naši državi kar nekaj kotičkov v naravi, ki nam lahko olajšajo prebroditi vročino. Predstavljamo nekaj predlogov.

icon-expand Osvežujeoče aktivnosti na reki Soči. FOTO: Shutterstock

Za začetek izpostavimo, da če izberemo ohladitev v rekah, jezerih ali drugih vodah, imejmo v mislih priporočila Nacionalnega inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki svetuje kopanje v površinskih vodah zgolj tam, kjer spremljajo kakovost kopalne vode, to je v naravnih kopališčih in na kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring spremljanja mikrobiološke kakovosti.

V Sloveniji je trenutno določenih 48 kopalnih voda na površinskih vodah. To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za površinske kopalne vode in na katerih se sicer kopalci običajno zbirajo v večjem številu. Od tega imamo 18 naravnih kopališč. Imajo upravljavca, ki zagotavlja urejenost kopališča, za varnost kopalcev skrbijo usposobljeni reševalci iz vode. Območje kopališča je vidno označeno, vodne površine, namenjene kopanju, so ograjene. Urejeni so dostopi v vodo in iz nje, sanitarije, prostor za prvo pomoč in za reševalca iz vode, obiskovalci imajo dostop do pitne vode. Kopalnih območij je v naši državi 30. Kopalcev nihče ne nadzoruje, vodne površine niso vidno označene, zato se kopalci ne smejo preveč oddaljiti od obale – v morju le do 150 metrov, v jezerih do 100 metrov in v rekah do 30 metrov. Lokalne skupnosti običajno poskrbijo za postavitev sanitarij in košev za smeti, so pojasnili na NIJZ in ob tem opozorili: "Na ostalih, nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujemo."

V Slovenija mnogo kotičkov, kjer se lahko ohladimo ali v senci ali v vodi Po podatki Agencije RS za okolje (Arso) je temperatura večine rek zjutraj od 14 do 20, najtoplejše pa dosegajo tudi blizu 25 stopinj Celzija. Bohinjsko jezero ima 18, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa 28 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo temperatura voda še nekoliko povišala, napovedujejo na Arsu.

icon-expand Čez sotesko Vintgar je speljana pot po lesenih mostovih, ki se konča z mogočnim, 13 metrov visokim rečnim slapom Šum. FOTO: Thinkstock

Gorenjska Poleg običajne možnosti – namakanja v znanih jezerih (Bled, Šobec, Bohinj) – tukaj res ne manjka naravne sence. Le štiri kilometre od središča Bleda je 1600 metrov dolga in 250 metrov globoka soteska Vintgar, ki jo je izoblikovala gorska reka Radovna. Gre za kanjonski tip soteske. Deroča voda med vrtinčenjem, padanjem prek pragov v brzicah ali skakavcih in v slapovih tako v skalnem dnu kot v stenah ustvarja najrazličnejše erozijske oblike: erozijske lonce ali draslje, tolmune in vdolbine ali fasete, so zapisali na spletni strani Vintgar. Blizu Bleda je priporočljivo obiskati Pokljuko. Sprehod po gostem smrekovem gozdu bo zagotovo pravi balzam za pregreta telesa. Če ste v Bohinju in bi morda radi doživeli kaj več kot le ležanje ob jezeru, se odpravite do slapa Savica. Ne več kot 20 minut dolga pot do njega vodi skozi gozd, kapljice, ki pršijo iz slapa, pa vas bodo prijetno ohladile. Slap Savica je sicer tudi odlično izhodišče za hribe, kjer so temperature znosnejše. Do najbližje Komne vodi lahka gozdna pot, za katero boste potrebovali dve uri. Če je za hojo vseeno prevroče, se lahko z gondolo odpeljete na Vogel. Možnosti za ohladitev ponuja tudi Kranjska Gora z okolico. Ena je jezero Jasna v zavetju alpskih vršacev Prisojnika in Razorja. Sestavljeno je iz dveh medsebojno povezanih umetnih jezer ob sotočju Velike in Male Pišnice. Severna polovica se ogreje do 25, južna pa zgolj do 17 stopinj Celzija. Tudi v Gozdu - Martuljku boste ob bregovih Save Dolinke našli prijetno osvežitev.

icon-expand Planšarsko jezero na Jezerskem. FOTO: Thinkstock

Na drugem koncu Gorenjske bo vročina znosnejša v Preddvoru ob jezeru Črnava. Na Jezerskem je privlačna točka Planšarsko jezero, ki so ga zajezili domačini v spomin na veliko ledeniško jezero, po katerem je kraj dobil ime. Kamničani pa dobro vedo, da se učinkoviti hlad išče v kanjonu Kamniške Bistrice. Bela krajina in Dolenjska Privoščite si kopanje v široki in ne preveč globoki reki Kolpi v Vinici. Temperatura reke se sicer na posameznih kopališčih razlikuje. Pri Metliki se je ogrela na 24, pri Petrini pa je zgolj 18 stopinj Celzija. Na Dolenjskem je priljubljena Krka, kjer so na različnih odsekih izmerili od 12 do 25 stopinj Celzija. Zaradi številnih lehnjakovih pragov so na reki nastala atraktivna slapišča. Vabi tudi njen izvir pod Krško jamo pri naselju Krka. V dolini reke si lahko omislite piknik v naravi. Ohladitev boste našli v Kočevskem rogu. Privoščite si košček neokrnjene narave, v katerega človek skozi zgodovino ni posegal – to je pragozd Rajhenavski rog, ki meri dobrih 51 hektarjev. Doživite ga lahko z Roške pešpoti, ki vodi ob robu pragozda in po kateri vodijo markacije z oznako medvedje šape. "Vanj ne vstopamo, ker spoštujemo njegove naravne procese, in ker ga želimo ohraniti nedotaknjenega še za naše zanamce. Tudi s poti nas prevzamejo mogočna veličina stoletnih orjakov, odmrla drevesa, večen krog odmiranja in rojevanja, krog življenja," so zapisali na spletni strani Kočevsko.

icon-expand Kočevski rog FOTO: Profimedia

Ohladite se lahko tudi v Rudniškem jezeru nad Kočevjem, ki je nastalo, ko je del nekdanjega rudnika poplavilo. Lahko pa se odločite za obisk reke Temenice, ki je ena bolj znanih dolenjskih ponikalnic, ki ponikne dvakrat. Štajerska Senco in nekoliko nižje temperature boste našli v pohorskih gozdovih. Sprehodite se do Lovrenških jezer. Razprostirajo se na kilometer dolgem in 300 metrov širokem Lovrenškem barju. "To barje sestavljata dve območji, med seboj ločeni le z ozkim pasom smrek. V vsakem je na šoti po 10 jezerc, barjanskih oken," so opisali na spletni strani Rogla – Pohorje. Druga možnost je Črno jezero, ki leži na gozdnatem slemenu med Tremi Kralji in Osankarico na Pohorju na nadmorski višini 1197 metrov. V jezerih kopanje sicer ni dovoljeno, a je sprehod ob njih lahko prijetna sprostitev.

icon-expand Lovrenška jezera – zaradi nadmorske višine pohorska barja pričarajo pokrajinske značilnosti pojezerij in resav severne Evrope. V podobnih nadmorskih višinah najdemo taka barja še marsikje v Alpah, pri nas pa so pohorska, skupaj s pokljuškimi in jelovškimi barji, najdlje na jug pomaknjena pokrajina tega tipa v Evropi, zato so nekaj posebnega. FOTO: Dreamstime

Pravo mesto za osvežitev v vročih dneh je Zgornja Savinjska dolina. V Rečici ob Savinji se lahko kopate v reki Savinji ali pa v jezeru v kampu Menina. Odlična izbira so tri ledeniške doline – Robanov kot, Logarska dolina in Matkov kot. Dobro vam bo del sprehod, lahko pa se odpravite v višje lege, saj so vse tri doline izhodišča za planinarjenje po Kamniško Savinjskih Alpah. Koroška Če vas pot zanese v severni del naše države, ne boste zgrešili, če boste obiskali Ivarčko jezero v gozdni pokrajini Podgore nad Preškim vrhom. Na tem območju je tudi kar nekaj rekreacijskih površin.

icon-expand Ivarčko jezero FOTO: Organizator

Prekmurje Prva misel je zagotovo reka Mura, ki ima blizu 20 stopinj Celzija, in na vročino lahko vsaj malo pozabite z raftingom. V krajinskem parku Goričko ob meji z Madžarsko se lahko podate ob akumulacijsko Hodoško jezero, ki sicer ni primerno za kopanje. Privablja tudi umetno Bukovniško jezero, ki je nastalo z zajezitvijo potoka Bukovnica. Jezero obdaja gozd z bioenergetskimi točkami. "Zraven sta tudi kapela sv. Vida in izvir vode, poimenovan po tej kapelici oziroma po legendarnem dogodku, ko je slep človek spregledal, ko si je opral oči s to vodo …" so zapisali na lokalni spletni strani Sončeve pozitivke.

icon-expand Mlin na Muri v Veržeju. FOTO: Shutterstock

Notranjska Na tem koncu je kar nekaj turističnih jam, ki bodo brez dvoma znižale vašo telesno temperaturo. Med turisti najbolj priljubljena je Postojnska jama, med bolj znanimi so še Škocjanske jame in Križna jama. Trnovski gozd sestavljajo planote Trnovski gozd, Nanos, Hrušica in Banjšice ter dolina Trebušnic. Zaradi svojevrstne kulturne krajine je to območje posebnost v slovenskem merilu. "Njen dinarski značaj poudarjajo izraziti kraški pojavi, kot so vrtače, škraplje in želebiči, travnate površine z golim kamenjem, kamenjem, zloženim na kupe in suhozide, z vegetacijskimi oblikami, ki kažejo na ostre vremenske razmere," so ga opisali na spletni strani Portal Banjške in Trnovske planote. Na planotah je značilno tudi precejšnje število jam in brezen. Ker se v nekaterih jamah nabira hladen zrak, so jih domačini poimenovali ledenice, še piše na portalu.

icon-expand Planota Nanos je del Trnovskega gozda, ki je zaradi kraških oblik posebnost v slovenskem merilu. FOTO: Shutterstock

Primerna točka je tudi v Rakov Škocjan – kraška dolina, po kateri teče reka Rak. Kanjon je zaradi številnih jam, ki jih je reka izdolbla na svoji poti, zanimiva in lahko dostopna ohladitev. Končajmo v Posočju Zagotovo je najbolj privlačna bistra hči planin – Soča, ki mnoge ohladi že zgolj s pogledom. Trenutno še ni mikavna za kopanje, saj ima na izmerjenih odsekih od 8,7 do 9,7 stopinje Celzija. Kljub visokim temperaturam zraka se reka ogreje do največ 18 stopinj Celzija. Če ste že tako pogumni, da se spopadete z ledeno krasotico, bodite previdni, saj je deroča in skriva mnoge pasti.

icon-expand Velika korita Soče FOTO: Dreamstime