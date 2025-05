Kovač, ki z milino ustvarja ostrino

Jaz sicer delam, ampak tega ne jemljem kot službo, ampak kot... se je v svojih mislih za kratek čas ustavil Timotej Kruška in nadaljeval, jemljem to morda bolj kot neke vrste hobi, ki mi prinaša hkrati veselje in denar, predvsem pa navdušenje nad nečim na novo ustvarjenim. Prav zato sem se odpravila na obisk k Timoteju. Ker me vedno navdušijo ljudje, ki imajo tudi sami veliko veselja do življenja in se nikoli ne nehajo čuditi in raziskovati. In Timotej Kruška je eden takšnih. Večni iskalec in raziskovalec, človek nemirnega duha in mirnega telesa, ki si ga umirja z dolgoletnim raziskovanjem umetnosti borilnih veščin. Več let šolanja imam iz borilnih veščin kot iz klasičnih šol, mi v smehu pove. Njegova borilna nabirka so karate, pa kikboks, aikido, džudžicu, iaido, capoeira, taiči. Danes trenira tradicionalno japonsko mečevanje katori shinto-ryu. Ima celo črni pas 3. dan in imel bi še 4., če ne bi prišla epidemija z zaprtji telovadnic. A morda potem tudi ne bi ustvaril toliko svojih novih kreacij, saj se je takrat z dušo in telesom vrgel v kovačijo.

Kjer norec pleše v tehno ritmih

Vržem tale goreči papirček notri, pa začneva! Vuš, je švignil ogenj iz njegove kovaške plinske peči. Dobra divja uvertura, sem si mislila, medtem ko sem gledala plamene in se je temu vizualnemu efektu pridružil še tehnorejv mešanica velikega kovaškega kladiva, ki ga kovači imenujejo norec in ga danes poganja elektrika, nekoč pa so ga vodni mlini. Super! Z njim se bom pa razumela! Tudi meni včasih tako pravijo! sem se pošalila, medtem ko sem že vtikala radovedni nos med številna kladiva in izbirala, kateri bi mi morda sedel v roke. Najprej kovaški usnjeni predpasnik in obvezna očala! me je v mojem zanosu zaustavil Timotej, ob kovanju namreč letijo razbeljeni kovinski delčki na vse strani! Kar sem kasneje tudi res izkusila. Na roki rahel ajs, na rokavu pa izžgana luknja. Kovaštvo ni šala. Je resno in težaško delo, a hkrati tudi polno ustvarjalnosti, umetnosti, kjer morajo mesto najti ne le fizična, ampak tudi mentalna moč, pa preciznost, iznajdljivost in vztrajnost. Sploh ko je govora o ustvarjanju takšnih umetnin kot so ročno kovani noži. In jaz sem imela to čast, da sem se lahko odpravila v delavnico na Knežak in se za en dan prislinila v uk k enemu najboljših nožarjev pri nas.

Kupiti ali ne kupiti? Skovati!

Skoraj trideset let karateja je v Timoteju utrdilo navdušenje nad kulturo Daljnega vzhoda, nad samuraji in katanami. Prvi korak v svet nožev je začel z brušenjem nožev za znance in ob tem študiral obrtno umetnost japonskih mojstrov. Ko si je želel kupiti svoj prvi japonski nož, je ugotovil, da je zanj predrag, pa se ga je lotil sam. Prvotni cilj mu je bila sicer katana, a mu je tedanji učitelj dejal, da dokler ne naredi vsaj 1000 nožev, nima smisla, da se loti znamenitega japonskega meča.

"Ostre stvari so mi bile od nekdaj všeč. To imamo očitno v krvi. Tudi moj dedek je imel v Dravljah rezbarsko delavnico, in pri njem sem preživljal veliko časa, mi je razlagal Timotej, medtem ko je čakal, da železo zagrejeva na pravilno temperaturo za kovanje. V delavnici naj bi si poskusila namreč skovati svoj lasten nož. V Kočevju me je začelo zares zanimati tudi železo. V hiši, kjer smo živeli, je bilo kar nekaj predmetov iz kočevskega rudnika in še danes imam eno iz obdobja pred letom 1800, se je pohvalil. Čez čas je njegovo ustvarjanje preseglo vikende in proste popoldneve, in Timotej je prišel do točke, ko je pustil službo in začel izdelovati samo nože. Zdaj se s tem preživlja. A nočem postati suženj naročil, pravi. S kvaniteto pada kvaliteta. In Timotej naredi toliko nožev, kolikor zmore. Navsezadnje gre za unikatne izdelke.