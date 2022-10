Nika Kovač: Če si na takem mestu kot jaz, je treba nagajati vsaki vladi

Ko je postalo jasno, da je SDS-u uspelo zbrati podpise za tri referendume, je Nika Kovač Janezu Janši sporočila, da pakira kovčke in prihaja nazaj v Slovenijo. Na vprašanje Uroša Slaka, zakaj ima Janšo tako na piki, je Kovačeva odgovorila, da ima na piki bolj kot Janšo osebno, njegove politike, ki jih dela. "Ko sem bila študentka sem zelo veliko brala. Brala sem veliko kritik neoliberalnega sistema, veliko kritik obstoječe družbe in vedno sem govorila 'neoliberalna vlada je enako kot vlada Janeza Janše'. Potem pa sem odrasla, dve leti smo imeli vlado Janeza Janše in ugotovila sem, da njegova vlada zastrašuje, krši človekove pravice, prevzema institucije, poglablja razlike med bogatimi in revnimi in seje strah," je povedala in dodala, da je takrat padla odločitev, da se proti taki vsebini bori.