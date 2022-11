Kovačeva na Janševe zapise o sodelovanju z Obamo: Na laži bomo ostro reagirali

Na novinarski konferenci, ki je bila sicer primarno namenjena naslovitvi lažnih in manipulatorskih vsebin v povezavi z referendumom, je direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač naslovila tudi zavajanje v povezavi z njenim sodelovanjem z Obamovo fundacijo. Kot je poudarila, je prvak SDS po delitvi intervjuja nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame , v katerem je omenil tudi sodelovanje s Kovačevo, na spletu delil vrsto lažnih in zavajajočih zapisov.

"V slednjih trdi, da zavajam Obamovo fundacijo, ob tem pa tudi laže, da je Inštitut 8. marec od fundacije prejel denar," je dejala direktorica Inštituta. Ob tem je poudarila, da je tako na spletni strani fundacije kot tudi na spletnih straneh Univerze Columbia in drugih uradnih institucij objavljen njen poglobljen življenjepis, v katerem je jasno razvidno, da ni lagala in da imajo v fundaciji zelo točne podatke o njenem delu.

Dodala je, da je vse zapise nekdanjega premierja zbrala in posredovala fundaciji Baracka Obame z željo, da glede tega ukrepajo. Napoveduje pa, da bodo po pravni poti ukrepali tudi sami. "Gre namreč za širjenje laži in potvarjanje informacij Inštituta, ki kot tak od fundacije ni nikoli dobil niti evra," pravi in pojasnjuje, da je štipendijo fundacije sicer prejela le ona sama.

"To so stvari, ki nas skušajo s širjenjem laži diskreditirati tudi v mednarodnem prostoru. Zato bomo na to ostro reagirali," je dodala.