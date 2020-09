Kovačič in Raščan zavračata obtožbe za zlorabo položaja

Obema obdolženima se hkrati očita, da sta kaznivo dejanje storila z namenom, da bi družbam, ki jih je ekonomsko in upravljavsko obvladoval Matej Raščan , pridobila protipravno premoženjsko korist. Takrat je šlo po njenih besedah za denar državne banke, s katerim so preko različnih družb še isti dan plačali aro za nakup časopisne hiše.

Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura Matjažu Kovačiču očita, da je kot prvi mož banke sklenil posel, s katerim so bile po bistveno previsoki ceni kupljene delnice elektrodistributerjev, čeprav je poznal knjigovodsko ceno delnic in je vedel, da se z njimi ne trguje in se težko prodajo.

Medtem ko je Raščan, ki je na sodišče brez spremstva varnostnikov prišel s prestajanja štiriletne zaporne kazni, zgolj zavrnil možnost priznanja, je Kovačič dejal, da obtožnico sicer razume, a je zanj nerazumna, saj da so bile vse obveznosti poravnane.

Po mnenju tožilke to drži le delno, saj je bila škoda poravnana le v enem poslu in še to šele leta 2018, torej po osmih letih, pri drugem pa je Vinag dejansko kupil delnice, a po veliko nižji ceni oziroma takšni, za katero tožilstvo meni, da so bile dejansko vredne.

"Ne le to. Dokazovali bomo tudi, da se je Kovačič aktivno angažiral, da je Vinag sploh prejel denar za plačilo delnic, ki jih sam nikdar ni želel kupiti, pač pa je posel sklenil le kot uslugo Raščanu, na koncu pa ostal brez delnic in še z dodatnimi krediti," je dejala Petan Žura in dodala, da gre pri oškodovanju banke za nekaj več kot milijon evrov.

Kovačič meni drugače, češ da je glavni namen banke posojanje denarja, kar je ta tudi naredila s podnakupom in terminsko prodajo, kredit pa nato dobila v celoti poplačan. "Tožilka je tudi napačno povedala, kdo je delnice na koncu imel, zato ne vem, kako bo zagovarjala obtožbo, če ne ve niti tega kdo je kupil delnice," je dejal in povedal, da jih je banka na koncu prevzela v poravnavi, razlika do pogodbene obveznosti pa naj bi bila poplačana v gotovini.