Kovačič ostro nad Jankovića: občinsko glasilo je zlorabil za samopromocijo

Lahko Vili Kovačič po referendumu o drugem tiru razveljavi še lokalne volitve v Ljubljani in s tem z županskega stolčka vrže Zorana Jankovića? Po tem ko je ustavno sodišče njegovo pritožbo sprejelo v obravnavo, so pravniki mnenja, da ima dobre možnosti. Kovačič in opozicija v ljubljanskem mestnem svetu so prepričani, da je Janković, v nasprotju z ustavo, pred volitvami občinsko glasilo izrabljal za samopromocijo in tako onemogočil enakopravno volilno tekmo drugim kandidatom.