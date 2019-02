Kovačič vztraja pri alternativni trasi, pomoč bo iskal tudi pri evropskih poslancih

"Jasno je, da je drugi tir enojni tir. Kam je izginil dvojni tir iz investicijskega programa? Šlo je za referendumski in predvolilni nateg," je dejal Kovačič na novinarski konferenci. Danes je predsednika vlade Marjana Šarca in infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek znova pozval, da prideta na predstavitev alternativne in po njegovem mnenju boljše različice izgradnje drugega tira.