'Kovanec, ki ima veliko numizmatično vrednost, kroži nekje med nami'

Vse od 1. januarja 2002 je v evroobmočju v obtoku osem nominalnih vrednosti evrokovancev – za 1 in 2 evra ter za 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov. Vsak od njih ima skupno evropsko stran, nacionalna pa kaže, v kateri državi je bil kovanec izdan. Idejni osnutek za slovenske kovance je oblikoval Miljenko Licul s sodelavcema – Janezom Boljko in hčerko Majo Licul .

Poleg jasnih oblikovalskih izhodišč, ki veljajo za vse članice, so se pozneje pojavila tudi priporočila, ki so določene rešitve odsvetovala in druge priporočila. "Tako je že po sprejeti rešitvi prišlo na dan priporočilo, naj med zvezdami na obodu ne bo drugih elementov. V naši rešitvi pa so bile med zvezdami črke SLOVENIJA. Spominjam se precej ostre debate med Banko Slovenije in takratnim zunanjim ministrstvom na to temo. Moj oče se je trdno postavil za svojo izvirno rešitev in uspel," pojasni Liculova.

Liculova se spominja, da je bil postopek oblikovanja zapleten in dolgotrajen. "Pa ne toliko v izvedbenem smislu, to je bilo rešeno v nekaj mesecih. Spomnim se neskončnih dogovarjanj, usklajevanj detajlov… Tema je bila občutljiva in pomembno je bilo vleči drzne, a kompetentne poteze. Oblika kovancev je bila na simbolni ravni obraz mlade države v družbi prekaljenih in dobro uležanih sosed."

V oblikovanju sem že dobrih 18 let in dobršen del tega časa je bila moja ljubezen do oblikovanja verjetno ljubezen do očeta. Šele v zadnjih letih sem se v tem smislu osamosvojila in ugotovila, da je to tudi moja ljubezen. Nenazadnje je 18 let obdobje polnoletnosti!

Na kovancu za dva evra je profilni portret pesnika dr. Franceta Prešerna in v njegovem rokopisu izpisana vrstica "Žive naj vsi narodi" njegove pesmi Zdravljica. Na kovancu za en evro je doprsni portret Primoža Trubarja in napis "Stati inu obstati". Triglav, ozvezdje raka in napis "Oj Triglav moj dom" so na kovancu za 50 centov. Podoba dveh konj in napis "lipicanec" sta na kovancu za 20 centov. Na kovancu za deset centov je napis "katedrala svobode" in neizvedeni načrt slovenskega parlamenta, delo arhitekta Jožeta Plečnika. Sejalec, pogost motiv likovnih umetnikov, ki trosi semena (zvezde in pike), je osrednji motiv na kovancu za pet centov. Na kovancu za dva centa je podoba knežjega kamna. Štorklja pa je upodobljena na kovancu za en cent.

"France Prešeren, pesnik naroda. Primož Trubar, ljubezen do jezika, drznost. Triglav, simbol kremenitosti, navsezadnje tudi slovenskih naravnih lepot. Lipicanec, upodobljena sta dva v igri, torej ne kot simbol, ampak kot čudovita in igriva žival. Plečnikova Katedrala svobode stoji za vizionarske ideje, ki poganjajo svet. Ravno v tem, da ni realizirana, je njena vrednost. Groharjev Sejalec, ki v našem primeru seje zvezde. Knežji kamen, ki potrjuje Slovenijo kot institucijo, ki ni od včeraj. In štorklja … žival, ki obljublja rodnost. Oče je želel nekam skriti malo žabico, ki je za štorkljo prava poslastica, a mislim, da se je vmešalo neko društvo za zaščito živali..." še pojasni Liculova.

Na vseh kovancih je ob robu 12 zvezd, med katere so razporejene črke napisa Slovenija.