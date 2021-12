Kovid-19 je za zmeraj spremenil naš način življenja

Kljub temu, da naj bi glede na zadnje raziskave lokali na prostem bili varnejši, se marsikdo še vedno raje odloči da ostane doma, vse nenujne nakupe pa opravi iz varnosti svojega doma.

Vse od nastopa obdobja karanten in zapiranja javnih mest kot so restavracije ter lokali in (neživilske) prodajalne, dvorane in glasbeni ter kulturni dogodki pa še bi lahko naštevali.

V obdobju ko se v Sloveniji, razen po prehrambene artikle, nismo mogli v prodajalno odpraviti prav po nič, smo se tako pri nas, kot je opaziti tudi v tujini, mnogi zatekli k spletnim trgovinam.

Obsežne raziskave na svetovnem nivoju so pokazale da več kot polovica ljudi, odkar se je epidemija pričela, bolj zaupa spletu za novice ter več kupuje preko spleta. V raziskave so bile vključene tudi države v razvoju, in rezultati so, presenetljivo, tudi tam pokazali veliko porast uporabe spletnih uslug za nakupe.

Splošno gledano, je Kovid-19 epidemija globalno pospešila premik storitev, dela in življenja na splet. Velik del udarca, katerega je svetovno gospodarstvo doživelo zaradi širitve Koronavirusa, utegne premik in širjenje poslovnega delovanja na splet, omiliti.

Še pomembnejši dejavnik ki se ga ob tem moramo zavedati pa je zniževanje stroškov - po letu 2020 večina potrošnikov namreč vsaj enkrat premisli, kaj ter od kod bomo kupili, če to zares potebujemo, koliko smo za željen predmet pripravljeni odšteti, itd.

Od pričetka Koronavirusa je opaziti, da so zelo dobro tržili spletni prodajalci kozmetičnih izdelkov, zabavne elektronike, farmacevtskih izdelkov, pa tudi oblačil in modnih dodatkov. Ne glede na to pa so raziskave zabeležile tudi, da kupci v zadnjem letu in pol zapravimo mnogo manj denarja kakor prej - čemur se ob krizi ki nas je doletela, nikakor ne moremo čuditi.

Največji izpad dohodka so doživeli ponudniki pri turističnih uslug ter potovanj.

Kar se tudi fizičnih prodajaln, ljudje raje posežejo po znižanih izdelkih, strani s popusti kot je trgovina Kik ter njihova neverjetna znižanja in že v osnovi nizke cene, so zelo pridobili na priljubljenosti.

Porast digitalizacije

Facebookove platforme kot je WhatsApp, Instagram ter Messenger, so med najbolj priljubljenimi aplikacijami za sporočila.

Medtem ko v poslovnem svetu še zmeraj prevladata Zoom in Microsoft Teams - ki sta v poslovnem svetu dobila na milijone novih uporabnikov, odkar se je selitev iz pisarn, šol in drugih ustanov, preselila v ‘’domače pisarne’’

Spremembe bodo trajne

Ankete so pokazale, da je večina sprememb ki smo jih doživeli od pričetka epidemije, dandanes že del našega vsakdana in bodo zato najverjetneje ostale del našega življenja tudi, ko bo epidemije konec. Večina potrošnikov se je namreč strinjala, da nameravajo še naprej pretežno kupovati preko spleta, in se po nakupih odpraviti le po nujne stvari.

Ljudje tudi več potujemo lokalno ter s tem podpiramo domače ponudnike, kar je opaziti tako v Sloveniji kot po svetu - kar je le še ena izmed sprememb, ki jih je to obdobje prineslo - in utegne prinesti trajne posledice za svetovni turizem.

Po Kovidu-19, naše razmišljanje, potovanje ter nakupovanje nikoli več ne bodo, kot so bili.





