Kovinska vrata, ki so padla na 7-letnega dečka, naj bi bila že več dni poškodovana

Na sedemletnega dečka, ki je skupaj z očetom čakal mamo in sestrico, je padel drugi del nihajnih kovinskih vrat, težkih okoli 100 kilogramov. "Mi je pa mama malo prej sporočila, da je zunaj nevarnosti in da se je tudi prebudil. In komunicira normalno, povedal je, kako mu je ime, koliko je star," pravi očividka.

Kaj je bil vzrok, da so se dvoriščna vrata dvorca, ki je v lasti Benediktinskega priorata Maribor, nenadoma zvrnila nanj, pa še ni jasno. Lastnik vztraja, da vrata na tak način ne bi mogla pasti, in meni, da jih je nekdo prestavil.

Več kot očitno se bo lastnik zdaj skliceval na to, da je deček stal na zasebnem zemljišču. So si pa takoj po dogodku kraj ogledali kriminalisti, dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec. "Ugotovili so, da je do poškodbe teh vrat prišlo že pred dnevi in da poškodba ni bila sanirana. Zaradi tega kriminalisti v tem delu preiskujejo kaznivo dejanje povročitve splošne nevarnosti,"pravi tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Preiskava je zdaj sicer še v teku, zelo verjetno pa bodo po zaključku zoper lastnika podali kazensko ovadbo.