Kovšca ob Ruski kapelici pod Vršičem pozval k solidarnosti med narodi

"Vztrajajmo v odločnosti, da smo se iz zgodovine naučili številnih poučnih lekcij in da zato ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Združimo moči, znanje in vpliv, da mir ostane in da se prijateljstvo krepi in nadgrajuje. Če ne za tiste, ki so žrtvovali svoja življenja, pa imejmo v mislih njih, ki pridejo za nami. Naj bodo to srečne generacije, ki jim je dano živeti v spravi in prijateljstvu in ki jim je državljanstvo sveta tisto prvinsko gonilo, da ohranijo mir za vsako ceno," je dejal.

Dodal je, da"tako kot danes tukaj ob Ruski kapelici stojimo drug ob drugem, na tem mirnem in spokojnem kraju - oltarju miru prihodnosti".

"In če je v zadnjih mesecih solidarnost zatajila tam, kjer smo je največ pričakovali, je tokrat nam skupaj ponujena priložnost, da jo znova prikličemo," je še dejal.

Odnose med Slovenijo in Rusijo je Kovšca označil za prijateljske in takšne, ki presegajo zgolj politično naklonjenost. "Ruska federacija predstavlja za Slovenijo pomembno gospodarsko in strateško partnerico, prav tako pa ne smemo zanemariti kulturnega in umetniškega povezovanja. In na to smo lahko skupaj ponosni," je še dejal.