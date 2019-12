Kovšca Štromajerju odgovarja: Ni lepo, če kdo voščilo nameni le svojim sorodnikom

Sprožil je pravi vihar, nanj letijo zahteve po odstopu. Državni sekretar Jernej Štromajer je ob enem največjih krščanskih praznikov zaželel: Vesel božič, ve živali umazane. S tem je na družbenih omrežjih pri vernikih in političnih nasprotnikih povzročil pravi vihar odzivov in besedno vojno, v kateri je šel najdlje predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. In zakaj ga v SD branijo?

Medtem ko si je večina državljanov voščila mirne in lepe praznike, je na predvečer božiča državni sekretar na izobraževalnem ministrstvu zaželel: "Vesel božič, ve živali umazane." FOTO: POP TV Potem ko je visok funkcionar, državni sekretar na šolskem ministrstvu Jernej Štromajer poskrbel za razburjenje, ko je za enega najbolj svetih krščanskih praznikov zaželel "vesel božič, ve živali umazane", so v Židanovi SD svojega člana vzeli v bran. Zakaj? Družbena omrežja skoraj pregorela "Gre za citat iz znanega hollywoodskega božičnega filma Sam doma. Nisem želel sporočiti nič žaljivega ali karkoli takšnega. Želel sem samo spomniti na družinski film, ki smo ga številni gledali ob božičnih večerjah," se opravičuje državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje. "Vesel božič, živali umazane," je za enega najbolj svetih krščanskih praznikov zaželel državni sekretar Jernej Štromajer ter povzročil vihar odzivov in besedno vojno. A čeprav gre za božično-novoletno filmsko klasiko, brez katere si gledalci vsako leto težko predstavljamo vstop v novo leto, so družbena omrežja ob zapisu člana Židanovih socialnih demokratov skoraj pregorela. Da se za visokega državnega uradnika to ne spodobi, da je užalil verska čustva. Celo, da gre za sovražni govor, so pisali tisti, ki ob podobni poniglavosti na drugem političnem polu zagovarjajo svobodo govora. "Žal, kot rečeno, nikogar nisem želel prizadeti ali užaliti. Zato se opravičujem. Moja objava je bila vezana na objavo na kinu iz Londona. Nasproti božičnega sejma, ki je pač na hudomušen način iz enega filma, božičnega Sam doma, voščil ljudem," dodaja Štromajer. Štromajer se je že opravičil in pojasnil, da gre zgolj za citat iz znamenitega božičnega filma Sam doma. FOTO: 24ur.com Kar pa ni prepričalo predsednika državnega sveta Alojza Kovšco, ki je na ravni podobne politične kulture Štromajerju odpisal, da ni lepo, če kdo voščilo nameni le svojim sorodnikom. Medtem ko je nekdanji poslanec in glavni piarovec Janševe SDS Miro Petek zahteval njegov odstop. Podobno kot je pred leti zaradi neprimerne opazke odletel tedanji državni sekretar na ministrstvu za delo. "Česa se če upokojenec bati? Samo Matilde," je namreč leta 2008 izjavil takratni državni sekretar na ministrstvu za delo Marko Štrovs. Da gre za neprimerno in poniglavo voščilo, je pri šefu SD Dejanu Židanu protestiral tudi premier Marjan Šarec. A se v kadre SD ne misli vpletati. Je pa po Štromajerjevem javnem opravičilu, svojo politično desno roko v bran vzel minister Jernej Pikalo. "Izjava o božiču je v filmski komediji lahko zabavna, izven konteksta pa lahko tudi neprimerna in žaljiva. Državni sekretar Jernej Štromajer se je za svoje dejanje opravičil, z njim sem se o nedostojnem tvitu že pogovoril," je na Twitterju zapisal minister. Prava ironija Štromajerjevega voščila pa je v tem, da je funkcionar na tistem ministrstvu, kjer ravno z zasebnimi katoliškimi šolami bijejo politično bitko o državnem financiranju.