Kozarec z vnetljivo snovjo, neznanec na vespi ... Policija: Nič od tega ni res

Policija v zvezi s požari na Krasu prejema različne informacije in vsako tudi preveri. Veliko je namreč ugibanj o tem, da je na delu požigalec – med drugim so prejeli namige o neznancu na vespi, o najdenem kozarcu z netilnim sredstvom in vozniku z novomeškimi registrskimi oznakami, ki je odpeljal s kraja. "Za zdaj so se vse informacije izkazale za neresnične," pravijo. So pa na enem od začetnih pogorišč našli odvrženo staro steklovino, ki bi v kombinaciji z vremenom lahko bila kriva za to, da je zagorelo. Policija zagotavlja tudi, da varuje evakuirane vasi, da ne bi prihajalo do premoženjske kriminalitete.

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta danes obiskala štab civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu. Med drugim sta spregovorila tudi o ugibanjih, ali je morda na delu požigalec. Bobnarjeva je povedala, da vsako informacijo, ki jo dobijo od ljudi, preverijo in pozivajo vse, ki karkoli opazijo, da jim to tudi sporočijo. "Vsako informacijo zelo temeljito preverimo in lahko vas pomirim, da so se do zdaj še vse pokazale za neresnične," pa je dejal Lindav. "Bile so zelo raznolike – od ljudi na vespah, do nekih vozil z novomeško registracijo, ki so se odpeljala s kraja ... Policisti na vsako tako informacijo dejansko odreagirajo in jo preverijo. Dobili so tudi tega voznika – izkazalo se je, da je domačin, ki je avto kupil v Novem mestu. Preverjali so tudi informacije o najdbah kozarcev, ki naj bi bili polnjeni z neko vnetljivo snovjo. Po mojih informacijah je Nacionalni forenzični laboratorij to zadevo že pogledal in ne gre za vnetljivo snov."

icon-expand Fotografija kozarca z domnevno vnetljivo vsebino, ki kroži po družbenih omrežjih. FOTO: Facebook

Kriminalistična policije PU Nova Gorica je glede najdene steklene posode z vsebino na kraju požara na Krasu ugotovila, da gre za steklen kozarec s suhimi rezinami sadja, brez vonja po vnetljivih tekočinah. Opravili so tudi preizkus gorljivosti ter ugotovili, da te rezine ne gorijo. Z omenjenimi ugotovitvami je, da bi se izognil širjenju lažnih informacij, ki so jih gasilci celo plasirali na socialna omrežja, kriminalist seznanil župana občine Renče – Vogrsko g. Tarika Žigona in prisotne gasilce.

Med ogledom požarišča našli steklo Je pa del ogleda kraja dogodka, ki se je že začel, po besedah Lindava pokazal, da je bila na enem od začetnih požarišč odvržena stara steklovina. "Tako da je zaradi vremena verjetno lahko prišlo do vžiga, saj steklo deluje kot leča."

Bobnarjeva napovedala, da bo policija kupila še en helikopter Bobnarjeva je sicer povedala, da se je na Kras prišla pogovorit s sodelavci, ki "že en teden skupaj z ostalimi deležniki bijejo bitko, da bi se lahko življenje vrnilo v stare tirnice", pa tudi zato, da izkaže svojo moralno podporo in občudovanje. "Vlada RS bo, kot je že povedal premier Golob, storila vse, kar lahko, da podpremo gasilce, civilno zaščito, policiste, vojake, reševalce ... Vse, ki z nečloveškimi napori bijejo bitko z ognjem," je dejala. Izpostavila je tudi zelo pomembno pomoč iz zraka, tako slovenske policije kot vojske in pomoč iz tujine. "To je še en dokaz več, kako pomembna je solidarnost, ne samo znotraj naše skupnosti, ampak tudi znotraj EU in širše."

Zadovoljna je tudi, da se tako koristno uporablja helikopter 169, ki so ga nabavili in dobili leta 2019. "Ravno včeraj sem podpisala sklep o investicijski dokumentaciji za nakup tretjega helikopterja, ki bo namenjen prav za tako pomoč pri gašenju, seveda pa tudi za reševanje v gorah in za nujno medicinsko pomoč," je še dejala. Dobro je tudi, da se vodni top zdaj uporablja za to, da pomaga ljudem, namesto da odmetava solzivec, je še dodala.