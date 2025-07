Kozlička padla v globoko jamo, na površje so jima pomagali gasilci

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sredo zvečer so gasilci PGD Vrhnika na pomoč priskočili dvema kozličkoma, ki sta padla v jamo. Živalici se iz jame sami nista mogli rešiti, zato so jima gasilci pomagali.

"S pomočjo vrvne tehnike smo se varno spustili v jamo in oba kozlička uspešno dvignili na površje. Kljub stresni situaciji sta bili živali nepoškodovani in kmalu po rešitvi že na varnem," so sporočili.