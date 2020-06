Kozlovičeva: Slovenija v vrhu EU po številu izvršenih probacijskih nalog

Slovenija se po številu izvršenih probacijskih nalog nahaja v samem evropskem vrhu, saj je ta delež 92-odstotni, medtem ko je delež EU 75 odstotkov, je danes ob obisku Uprave RS za probacijo v Celju ocenila pravosodna ministricaLilijana Kozlovič. Direktorica uprave Danijela Mrhar Prelić pa je dejala, da so do zdaj obravnavali 4600 nalog.

Probacija je za družbo s stališča izvrševanja kazenskih sankcij zelo pomembna. Uprava za probacijo pa je bila ustanovljena pred dvema letoma, do zdaj pa je bilo opravljenih pol milijona ur dela v splošno javno korist, je povedala.

Zavzela se je za čim več izrekanja alternativnih kazni, zapor pa bi bil za storilce kaznivih dejanj zadnja možnost. Ministrica je napovedala poglobitev sodelovanja s tožilstvom in skupnostjo občin, ki ponujajo različna alternativna dela storilcem kaznivih dejanj. Prav tako se bo ministrstvo lotilo priprave podlage za alternativno izvrševanje kazni.

Mrhar Prelićeva je postregla s podatkom, da so leta 2018, ko je bil urad ustanovljen, opravili 488 probacijskih nalog, lani pa je ta številka narasla na 3418.

Glede strukture kaznivih dejanj, ki jih urad obravnava pri določanju probacijskih nalog, je pojasnila, da so na prvem mestu kazniva dejanja zoper premoženje, sledijo pa kazniva dejanja zoper družino in zakonsko zvezo, nasilje v družini in zoper človekovo zdravje.

Lani so uspešno opravili 55 odstotkov probacijskih nalog, 54 odstotkov pa so prenesli v letošnje leto. Največ probacijskih nalog pa se opravi na ljubljanskem in mariborskem območju. Po besedah Mrhar Prelićeve njihov svetovalec na letni ravni povprečno obravnava 116 storilcev kaznivih dejanj, največ kaznivih dejanjih pa storijo osebe stare od 30 do 40 let.

Zaskrbljujoč podatek je, da je 37 odstotkov storilcev kaznivih dejanj in prekrškov brezposelnih, 33 odstotkov obdolženih pa je prejemnikov denarne pomoči.

Dobro stran probacije Mrhar Prelićeva vidi v tem, da ta sistem omogoča storilcu kaznivega dejanja, da ostane v svojem okolju, ohrani delovno mesto in socialne vezi, vendar pri tem pa opravlja vse obveznosti, ki so mu naložene ob izreku alternativne kazenske sankcije.

Kozlovičeva je danes še povedala, da se je v slovenske zapore že vrnilo 200 oseb, ki so bile zaradi epidemije z novim koronavirusom začasno izpuščene na prostost, dve osebi se nista vrnili in jih bodo iskali s tiralico.

V primeru drugega vala epidemije z novim koronavirosom pa je pojasnila, da pripravljajo načrt dela, ki ga bodo potem poslali ministrstvu za obrambo. V morebitnih takšnih razmerah načrtujejo bolj fleksibilno delo sodišč.