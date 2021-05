Kozlovičeva: Možna rešitev gordijskega vozla imenovanje enega kandidata

"To vidim kot eno od možnih rešitev, s katero bi presekali gordijski vozel in rešili situacijo," je Kozlovičeva odgovorila na novinarsko vprašanje o možnosti, ki jo je po navedbah ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška predlagal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders .

Kozlovičeva je sicer ponovila, da so na ministrstvu za pravosodje storili vse, kar je v njihovi pristojnosti, in nenehno pozivajo, da se točka o seznanitvi s predlogom kandidatov za delegirana evropska tožilca uvrsti na dnevni red vlade. Ob tem je izrazila upanje, da se bo to zgodilo v kratkem."Če to storimo v kratkem, smo še pravočasni, kajti pomembno je, da se Slovenija polnopravno vključi v to institucijo," je poudarila.

Reynders je v petek na Twitterju zapisal, da je s podpredsednikom slovenske vlade Počivalškom govoril o imenovanju delegiranih tožilcev. "Slovenijo sem pozval, naj odpravi trenutni zastoj in imenuje svoja kandidata. Evropsko javno tožilstvo mora začeti delovati čim prej," je zapisal.