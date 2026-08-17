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Kozmelj o varnostnih tveganjih prijateljstva med predsednico in Rusinjo

Ljubljana, 17. 08. 2026 22.40 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Luka Černe 24UR ZVEČER
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja

Prijateljica predsednice Nataše Pirc Musar Viktorija Krivoluckaja je v Rusiji stanovala na istem naslovu kot nekdanji namestnik direktorja slovenske Varnostno-informativne službe Roman Jeglič. Jeglič je bil eden najvišjih predstavnikov piramidne sheme, ki je Slovenke in Slovence opeharila za milijone, sam pa je s tem obogatel, nato pa izginil. Krivoluckaja nam je potrdila, da sta bila z Jegličem par. Kaj nam je še zaupala in kakšne so ostale podrobnosti?

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Po prometni nesreči predsednice republike je veliko pozornosti požela njena dolgoletna prijateljica, športna sotekmovalka in poslovna partnerica Rusinja Viktorija Krivoluckaja. Po preiskavi v ruskih bazah uradnih podatkov so pri časopisu Dnevnik skupaj s kolegi avstrijske tiskovne agencije APA ugotovili, da naj bi Krivoluckaja v Rusiji živela skupaj z nekdanjim namestnikom vodje prve slovenske obveščevalne službe Romanom Jegličem, za katerim so se v Rusiji izgubile vse sledi.

Jeglič je sicer kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete leta 1988 podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacije Janeza Janše v aferi JBTZ, tri leta kasneje pa je napredoval na položaj namestnika direktorja Varnostno-informativne službe. Kasneje naj bi bil povezan še z zloglasno piramidno igro "catch the cash", v kateri je svoje vložke izgubilo na desettisoče naivnih vlagateljev.

Takrat, okoli leta 1995, naj bi pobegnil v Rusijo, pri Dnevniku pa so zdaj odkrili, da naj bi v tistem času delal kot predstavnik Gorenja, domnevno skupaj s Krivoluckajo, s katero sta nekaj časa živela v istem stanovanju.

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"Zaradi lažnih namigov v nekaterih medijih jasno povem, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami nikoli nisem sodelovala. Tako pisanje me je zelo prizadelo," pa na insinuacije odgovarja Krivoluckaja.

Priznava pa, da sta bila z Romanom Jegličem nekaj let par v času, ko sta oba delala za predstavništvo slovenskih podjetij v Krasnojarsku. "Takrat nisem poznala njegove preteklosti, saj mi o tem ni nič povedal. Z Jegličem že vsaj 15 let nimam stika," je ob tem jasna.

Da je o tem seznanjena tudi Pirc Musarjeva, so nam potrdili v predsedničinem kabinetu, a da predsednica takrat Krivoluckaje še ni poznala. Poleg tega so nam iz njenega kabineta sporočili še, da je bila Krivoluckaja pred sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije ustrezno varnostno preverjena ter da v primeru, da bi pri njej ugotovili varnostna tveganja, slovenskega državljanstva leta 2016 ne bi smela pridobiti, a da takšna tveganja očitno niso bila ugotovljena.

'Potencialna varnostna tveganja so izredno visoka'

O tem, kakšna bi bila lahko varnostna tveganja prijateljevanja med Krivoluckajo in predsednico Slovenije, smo v oddaji 24UR ZVEČER povprašali nekdanjega direktorja Sove Rajka Kozmelja. Ta je že začenši opozoril, da gre za potencialna varnostna tveganja ter da sicer informacij o konkretnem primeru nima, temveč da te prejema le iz medijev.

"Potencialna varnostna tveganja so izredno visoka, saj obveščevalne službe velikih držav, ki uveljavljajo svoje interese, uporabljajo t. i. mehke pristope, s katerimi skušajo priti ravno do oseb, ki so v neposrednem stiku z varovano osebo - torej z osebo, od katere želijo pridobiti podatke," pojasnjuje.

Prek takšne osebe lahko namreč, kot pravi, pridobijo informacije, kot so npr. stališča varovane osebe. "Morda bi lahko pri njej namestili osebo, ki ji bo svetovala ali vsaj delila mnenja, s katerimi bo skušala vplivati na njena stališča in pridobiti urnike njenih potovanj, njenih stikov ter o njenih svetovalcih, ki jim najbolj zaupa. To so zelo pomembni obveščevalni podatki," dodaja.

A Krivoluckaja je bila ob pridobivanju slovenskega državljanstva že preverjena. Kozmelj sicer izpostavlja, da je varnostno preverjanje v primeru pridobivanja državljanstva en postopek, v primeru pridobitve dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pa drug postopek. Strinja se, da v primeru njenega pridobivanja državljanstva očitno ni bilo varnostnega zadržka, opozarja pa, da je bilo to opravljeno pred več leti in preden je Pirc Musarjeva prevzela položaj predsednice.

Vseeno pa meni, da bi lahko Policija tu v primeru, da je Krivoluckaja kvalificirana kot reden in neposreden stik z varovano osebo, uvedla postopek in preverila osebo, kot ji to v 99. členu dovoljuje Zakon o nalogah in pooblastilih policije.

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