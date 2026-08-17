Kozmelj o varnostnih tveganjih prijateljstva med predsednico in Rusinjo

Po prometni nesreči predsednice republike je veliko pozornosti požela njena dolgoletna prijateljica, športna sotekmovalka in poslovna partnerica Rusinja Viktorija Krivoluckaja. Po preiskavi v ruskih bazah uradnih podatkov so pri časopisu Dnevnik skupaj s kolegi avstrijske tiskovne agencije APA ugotovili, da naj bi Krivoluckaja v Rusiji živela skupaj z nekdanjim namestnikom vodje prve slovenske obveščevalne službe Romanom Jegličem, za katerim so se v Rusiji izgubile vse sledi. Jeglič je sicer kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete leta 1988 podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacije Janeza Janše v aferi JBTZ, tri leta kasneje pa je napredoval na položaj namestnika direktorja Varnostno-informativne službe. Kasneje naj bi bil povezan še z zloglasno piramidno igro "catch the cash", v kateri je svoje vložke izgubilo na desettisoče naivnih vlagateljev. Takrat, okoli leta 1995, naj bi pobegnil v Rusijo, pri Dnevniku pa so zdaj odkrili, da naj bi v tistem času delal kot predstavnik Gorenja, domnevno skupaj s Krivoluckajo, s katero sta nekaj časa živela v istem stanovanju.

"Zaradi lažnih namigov v nekaterih medijih jasno povem, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami nikoli nisem sodelovala. Tako pisanje me je zelo prizadelo," pa na insinuacije odgovarja Krivoluckaja. Priznava pa, da sta bila z Romanom Jegličem nekaj let par v času, ko sta oba delala za predstavništvo slovenskih podjetij v Krasnojarsku. "Takrat nisem poznala njegove preteklosti, saj mi o tem ni nič povedal. Z Jegličem že vsaj 15 let nimam stika," je ob tem jasna. Da je o tem seznanjena tudi Pirc Musarjeva, so nam potrdili v predsedničinem kabinetu, a da predsednica takrat Krivoluckaje še ni poznala. Poleg tega so nam iz njenega kabineta sporočili še, da je bila Krivoluckaja pred sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije ustrezno varnostno preverjena ter da v primeru, da bi pri njej ugotovili varnostna tveganja, slovenskega državljanstva leta 2016 ne bi smela pridobiti, a da takšna tveganja očitno niso bila ugotovljena.

'Potencialna varnostna tveganja so izredno visoka'