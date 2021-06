Kožni melanom: ključno je zgodnje odkrivanje vseh sprememb na koži

Prihaja poletje, visoke temperature in več sonca, tudi kopalna sezona se počasi začenja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na nevarnosti kožnega raka. V Sloveniji letno za kožnim melanomom zboli več kot 600 ljudi, to je šesti najpogostejši rak pri nas. In je eden najhitreje rastočih rakov. Skupni imenovalec pa je pretirano sončenje. Lani so zaradi epidemije odkrili za 35 odstotkov manj primerov kožnega melanoma kot leto prej.

icon-expand