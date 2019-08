'Odločitev vrhovnega sodišča pomeni, da ugotovitve komisije držijo'

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila več let trajajoč postopek v zvezi z nadzorom premoženjskega stanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića . Gre za poročilo o njegovem premoženjskem stanju, ki ga je leta 2013 pripravila protikorupcijska komisija na čelu z Goranom Klemenčičem in ki je povzročilo, da je moral Janković oditi z mesta predsednika njegove stranke, namesto njega pa jo je prevzela Alenka Bratušek . V njem pa je komisija ugotovila neskladje njegovega premoženja in tudi finančne mahinacije družine Janković.

Vrhovno sodišče je sedaj zavrnilo revizijo, ki jo je zahteval Janković zoper odločitev upravnega sodišča, ki je s sodbo lanskega januarja ugotovilo, da je bil dokument KPK o ugotovitvah glede njegovega premoženjskega stanja pravilen in zakonit.

"Postopek zoper Zorana Jankovića je potekal od leta 2012, začel ga je senat pred nami, Klemenčičev senat. Potem smo zadevo nadaljevali po razveljavitvi odločitve prejšnjega senata s strani vrhovnega sodišča mi. Odpravili smo tiste pomanjkljivosti, ki jih je sodišče ugotovilo. Pomanjkljivosti so bile predvsem v tem smislu, da smo udeležencu tega postopka, g. Jankoviću, kršili procesne pravice, da se ni imel možnosti izjaviti v tem postopku, preden je bila odločba javno objavljena. To napako smo odpravili in odločitev vrhovnega sodišča sedaj pomeni, da ugotovitve komisije držijo," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal predsednik KPK Boris Štefanec.

Ugotovitve po njegovih besedah držijo v tem smislu, da ljubljanski župan ni prijavil vseh svojih nepremičnin, ni prijavil lastništva vrednostnih papirjev Krke in Luke Koper, ni prijavil transakcij na svojem računu (gre za znesek približno 30.000 evrov), prav tako ni prijavil spremembe kakovosti v svojem premoženju. "V določenem trenutku je imel premoženje v obliki terjatev do Electe d. o. o., firme, ki je v lasti njegovega sina, potem pa je dobila za čez dva milijona evrov povrnjenih teh terjatev, ampak v gotovini,"pravi Štefanec.

"Seveda kakovost terjatve do firme, ki je v relativno slabem finančnem položaju in gotovina na računu, je nekaj povsem drugega. In zato bi moral g. Janković to prijaviti. Šlo pa je za veriženje terjatev in plačil, sami vemo, da so v postopku sodelovale gospodarske družbe, spomnim se Baza Dante, Grep, Mestna občina Ljubljana, in zadeva se je končala tako, da je bil denar kar naenkrat na računu Electe d. o. o. Ta je denar nakazala g. Jankoviću, sam se je izrazil slikovito in je rekel 'sine, ata rabi denar', in sine je ta denar v določenem trenutku nakazal."