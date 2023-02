'Denarja ne bomo izgubljali za dobavitelje in provizije, ampak za zdravljenje ljudi'

"Načrtujemo, da jo bomo končali do poletja, pri tem pa aktivno sodelujemo z ministrstvom za zdravje, ki bo zagotovilo pomoč pri sistemski analitiki in potem predloge rešitev udejanjilo v praksi," je Šumi povedal v intervjuju za našo spletno stran.

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan glasno opozarja, da je treba poseči v korupcijske posle in preprečiti preplačila medicinske opreme. Vsaj del rešitev lahko po mnenju predsednika KPK Roberta Šumija prinese analiza delovanja javnega sektorja na področju zdravstva, s katero bodo pregledali dobavitelje na področju nabave medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno nego 26 javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni, v obdobju od 1. januarja 2018 do konca lanskega leta.

Bešič Loredan je na novinarski konferenci povedal, da začenjajo nekaj, kar bo po pričakovanjih do konca 2023 prineslo rezultate – postopek, s katerim bodo prikazali korupcijska tveganja v zdravstvenem sistemu. "S KPK se že mesece pogovarjamo, kako ciljano narediti nekaj, da bomo prišli do dejanskih podatkov. Zelo veliko je bilo v preteklosti že narenejenga, tako s strani KPK kot Računsko sodišče, sedaj smo v nekem postcovidnem obdobju, ko bo treba s sistemskimi spremembami spremeniti zdravstveni sistem in z ustreznimi podatki nasloviti tudi potencial korupcije v zdravstvu."

Izpostavil je, da je že večkrat omenil, da je največja težava pri nabavi medicinske opreme in medicinskih pripomočkov. "Ta del bo potrebno v vseh javnih zdravstvenih zavodih podrobno pregledati, ciljano pridobiti podatke, narediti ustrezno analitiko, tudi s pomočjo umetne inteligence ... vse te stvari v Sloveniji imamo. Ko bomo dobili te podatke, se bomo začeli tudi na osnovi analize konkretno pogovarjati o tem, kje so največja tveganja. Kje je tisti del, kjer konkurenčnost in uravnavanje ustreznih cen pri nabavi pripomočkov in opreme ne deluje in to bomo mogli s sistemskimi spremembami nasloviti."

Sistemska korupcija je problematika, ki jo po delčkih ugotavljamo že 15 let, je še dejal Bešič Loredan. Vlada in on kot minister po njegovih besedah želita z natančno analizo zadevo prikazati, poiskati odgovorne in sistem spremeniti tako, da v tem delu zbranega denarja za zdravstvo ne bodo izgubljali za dobavitelje in provizije, ampak za zdravljenje ljudi, skrajševanje čakalnih vrst, izboljšanje dostopnosti in optimizacijo zdravstvenega sistema.