KPK: Demografski sklad korak nazaj pri protikorupcijskih standardih

Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan , predvidene rešitve nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnosti za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike. Hkrati pa odpravlja sankcijo za kršitelje integritete, ki zdaj ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu (SDH) ali v podjetjih iz njegovega portfelja.

Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke, razvite skozi čas, se zdi Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu "te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval".

"To nas skrbi in od ministrstva za finance pričakujemo, da v nadaljevanju popravi tozadevne določbe," je nadaljeval. KPK je namreč ministrstvu že posredovala svoje mnenje o osnutku.

Jih pa v komisiji, tako Kocjan, veseli, da je ministrstvo v ponedeljek podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.

"Ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal s 17 milijardami evrov vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevana strokovna merila," je pristavil.

Spomnil je še, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020, ko je bil tudi dopolnjen v smeri "nekih standardov kakovosti, strokovnosti, odpravljanja korupcijskih tveganj", zdajšnji osnutek pa da je bližje osnovnemu besedilu. To je za KPK presenetljivo, je dejal Kocjan.