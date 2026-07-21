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Slovenija

KPK: Demografski sklad korak nazaj pri protikorupcijskih standardih

Ljubljana, 21. 07. 2026 11.36 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Komisija za preprečevanje korupcije

Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, meni.

Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan, predvidene rešitve nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnosti za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike. Hkrati pa odpravlja sankcijo za kršitelje integritete, ki zdaj ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu (SDH) ali v podjetjih iz njegovega portfelja.

KPK
KPK
FOTO: Luka Kotnik

Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke, razvite skozi čas, se zdi Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu "te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval".

"To nas skrbi in od ministrstva za finance pričakujemo, da v nadaljevanju popravi tozadevne določbe," je nadaljeval. KPK je namreč ministrstvu že posredovala svoje mnenje o osnutku.

Jih pa v komisiji, tako Kocjan, veseli, da je ministrstvo v ponedeljek podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.

"Ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal s 17 milijardami evrov vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevana strokovna merila," je pristavil.

Spomnil je še, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020, ko je bil tudi dopolnjen v smeri "nekih standardov kakovosti, strokovnosti, odpravljanja korupcijskih tveganj", zdajšnji osnutek pa da je bližje osnovnemu besedilu. To je za KPK presenetljivo, je dejal Kocjan.

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KOMENTARJI3

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Banion
21. 07. 2026 12.07
saj za to da sebo dalo bomo naredili en logarjev skok
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0 0
Diabloss
21. 07. 2026 11.45
Ni važno kaj pravi KPK sta Janša in Stevanovič rekla da je v redu
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+0
2 2
You cant handle the truth
21. 07. 2026 12.03
mogoče si pa samo drugače predstavljata zadeve... recimo kot golob kršenje integritete 🤭
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0 0
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