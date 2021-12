Štefanec o preiskavi zoper Janšo: 'Jasno je, da obstajajo vsi elementi nasprotja interesov'

Delovanje predsednika vlade Janeza Janše je po kadrovskih rošadah v DUTB-ju oziroma Slabi banki pod drobnogled vzela še protikorupcijska komisija. Na KPK ne skrivajo, da je pod lupo imenovanje Janševega dolgoletnega odvetnika Francija Matoza na mesto izvršnega direktorja Slabe banke. Janša se je na to odzval v svojem slogu – zapisal je, da se na KPK nadaljuje "veriga dvojnih vatlov", dvojnih meril je obtožil tudi nekdanjega šefa komisije Borisa Štefaneca. Da vlada državo upravlja "mafijsko", so vnovič poudarili v opoziciji, kjer preiskavo KPK pozdravljajo. Poslanske skupine SDS pa medtem ne skrbi, saj pravijo, da to ni nič novega, takšnih postopkov je imel premier v zadnjem obdobju že več tisoč.

"Preiskava, ki jo je sprožila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prav gotovo utemeljena," je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil nekdanji šef KPK Boris Štefanec. Tukaj ni nobenega dvoma o tem in niti ne sme biti, je dodal."Da obstajajo vsi elementi nasprotja interesov opredeljeni v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije je povsem jasno. Predsednik vlade je svojega odvetnika, tako ali drugače, postavil na mesto neizvršnega direktorja DUTB, na mesto predsednika nadzornega sveta Luke Koper in vemo da je tudi član nadzornega sveta slovenskih železnic." Štefanec je dodal, da če poznamo zgodovino Francija Matoza vemo, da je bil nekoč policist, kasneje pa odvetnik."Tako da nima absolutno nobenih izkušenj iz korporativnega vodenja družb kot je DUTB. Matoz za kaj takega absolutno ni usposobljen." In, Štefanec je k temu dodal, da je seveda na te položaje prišel,"ker sta si zelo dobra s predsednikom vlade".

Sporne naj bi bile tako menjave na mestih izvršnih in neizvršnih direktorjev slabe banke. Torej bo šele nadaljnji postopek pokazal ali bodo sumi kršitev potrjeni ali ovrženi. Je to običajen postopek? Lahko pričakujemo kakšen izplen, glede na pristojnosti komisije? Postopek je v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, je odgovoril."Takrat ko komisija dobi prijavo oziroma če sama, na osnovi svoje lastne pobude začne postopek, najprej preveri ali obstajajo sploh pogoji za to, da se uvede preiskava. Očitno je komisija to storila. In zdaj je predsednik komisije Robert Šumi slovenski javnosti naznanil, da so uvedli preiskavo. Jaz verjamem, da bo preiskava izvedena." In seveda izplen te preiskave mora po njegovem biti ugotovitev, da se je predsednik vlade znašel v okoliščinah v katerih govorimo o nasprotju interesov. "V okoliščinah v katerih se predsednik vlade ne bi smel znajti. Mislim, da bo plačilo za ta račun prišlo 24. aprila na dan volitev, če že ne prej." Na napovedano preiskavo KPK se je odzval Janez Janša. Zapisal je: "Korupcija za KPK in gospoda Šumija ni 20.000 evrov fuša na mesec za prvorazrednega predsednika računskega sodišča, korupcija je 200 evrov na računu za Pivčevo, ko je treba rušiti vlado. Kos, Klemenčič, Štefanec, Šumi - veriga dvojnih vatlov." Kaj lahko rečete o takem odzivu predsednika vlade?

Boris Štefanec: "Preiskava, ki jo je sprožila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prav gotovo utemeljena." FOTO: 24UR ZVEČER