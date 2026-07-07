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Slovenija

KPK: Funkciji sekretarja in župana sta nezdružljivi. Jaklin ne odstopa

Ljubljana, 07. 07. 2026 16.19 pred 14 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.H. K.K.
Damijan Jaklin je državni sekretar na MORS in vodja Medresorske delovne skupine za pregleodavnje ponudb za zaščitno opremo.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin po razkritjih o domnevnem nezakonitem prejemanju več kot 60.000 evrov provizij ne namerava odstopiti. Pet dni po objavi afere je prvič javno stopil pred kamere in vse očitke odločno zavrnil, kljub temu, da naj bi tožilstvo zoper njega pripravljalo neposredno obtožnico, kar pomeni, da imajo trdne dokaze. Ob tem pa se odpira še drugo vprašanje – Komisija za preprečevanje korupcije meni, da funkcija državnega sekretarja ni združljiva niti s funkcijo nepoklicnega župana.

Medtem ko kriminalisti in tožilci preiskujejo sume zlorabe položaja, sprejemanja podkupnin in pranja denarja pri gradnji pomurskega vodovoda, se je odprlo še eno vprašanje – ali lahko Damijan Jaklin hkrati opravlja funkcijo državnega sekretarja in nepoklicnega župana Občine Velika Polana.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za našo medijsko hišo pojasnila, da je leta 2023 zaostrila svoje sistemsko stališče glede dopustnosti opravljanja več funkcij hkrati. Kot poudarjajo, je treba vprašanje nezdružljivosti funkcij vedno presojati z vidika primarne oziroma poklicne funkcije – v Jaklinovem primeru je to funkcija državnega sekretarja.

Po stališču KPK državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati funkcije podžupana ali občinskega svetnika. "V skladu s tem je tudi funkcija nepoklicnega župana nezdružljiva s poklicno funkcijo državnega sekretarja. Za državne sekretarje se namreč uporablja 27. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora in zastopanja v različnih pravnih osebah, tudi v drugih osebah javnega prava, kamor sodijo občine," so jasni v KPK. 

Več podrobnosti tudi o primeru domnevnega podkupovanja pa v oddaji 24UR ob 19. uri.

NSi se sklicuje na mnenje KPK iz leta 2020

V Novi Sloveniji se na drugi strani sklicujejo na mnenje iste komisije iz leta 2020. Kot pojasnjujejo, so takrat, ko je Jaklin prevzel funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo, od KPK pridobili mnenje o združljivosti funkcije nepoklicnega župana in državnega sekretarja, komisija pa združljivosti ni nasprotovala.

Preberi še Prvi odziv Jaklina: Ne nameravam odstopiti, delal sem dobro

V NSi poudarjajo, da od takrat ni prišlo do sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakona o lokalni samoupravi ali druge zakonodaje, ki bi vplivala na pravno presojo. Zato menijo, da je mnenje KPK iz leta 2020 še vedno pravno relevantno izhodišče. Kot so dodali, pa so pred Jaklinovim letošnjim imenovanjem na položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo pridobili tudi dodatno neodvisno pravno mnenje, ki je pritrdilo takšni razlagi.

Jaklin vztraja, da ni storil nič nezakonitega. "Sam v tem obdobju ne mislim odstopiti," je dejal in izrazil prepričanje, da je tako kot župan kot državni sekretar delal dobro in korektno. Očitek, da naj bi prek fiktivnih poslov in slamnatih podjetij prejel več kot 60.000 evrov, pa odločno zavrača. Prepričan je, da se mu dela krivica in govori celo o krivi ovadbi. 

Tudi predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec mu za zdaj še vedno zaupa. 

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KOMENTARJI3

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JApajaDAja
07. 07. 2026 16.33
naj ne bo pv burekjem in si predstavlja odločitve kpk po svoje...če sta funkciji nezdružjivi naj se eni odpove in počaka na sodne mline....in pošteno prevetri svojo vest....
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
07. 07. 2026 16.27
Zapleta se.
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+2
2 0
JazAliTi
07. 07. 2026 16.24
Naj "domnevno" tudi odstopi. Kakšno štalo ste naredili poptevejevci.🤣🤣🤣
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-2
0 2
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