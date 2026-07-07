KPK: Funkciji sekretarja in župana sta nezdružljivi. Jaklin ne odstopa

Medtem ko kriminalisti in tožilci preiskujejo sume zlorabe položaja, sprejemanja podkupnin in pranja denarja pri gradnji pomurskega vodovoda, se je odprlo še eno vprašanje – ali lahko Damijan Jaklin hkrati opravlja funkcijo državnega sekretarja in nepoklicnega župana Občine Velika Polana.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za našo medijsko hišo pojasnila, da je leta 2023 zaostrila svoje sistemsko stališče glede dopustnosti opravljanja več funkcij hkrati. Kot poudarjajo, je treba vprašanje nezdružljivosti funkcij vedno presojati z vidika primarne oziroma poklicne funkcije – v Jaklinovem primeru je to funkcija državnega sekretarja.

Po stališču KPK državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati funkcije podžupana ali občinskega svetnika. "V skladu s tem je tudi funkcija nepoklicnega župana nezdružljiva s poklicno funkcijo državnega sekretarja. Za državne sekretarje se namreč uporablja 27. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora in zastopanja v različnih pravnih osebah, tudi v drugih osebah javnega prava, kamor sodijo občine," so jasni v KPK.