KPK: Funkciji sekretarja in župana sta nezdružljivi. Jaklin ne odstopa

Medtem ko kriminalisti in tožilci preiskujejo sume zlorabe položaja, sprejemanja podkupnin in pranja denarja pri gradnji pomurskega vodovoda, se je odprlo še eno vprašanje – ali lahko Damijan Jaklin hkrati opravlja funkcijo državnega sekretarja in nepoklicnega župana Občine Velika Polana.
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za našo medijsko hišo pojasnila, da je leta 2023 zaostrila svoje sistemsko stališče glede dopustnosti opravljanja več funkcij hkrati. Kot poudarjajo, je treba vprašanje nezdružljivosti funkcij vedno presojati z vidika primarne oziroma poklicne funkcije – v Jaklinovem primeru je to funkcija državnega sekretarja.
Po stališču KPK državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati funkcije podžupana ali občinskega svetnika. "V skladu s tem je tudi funkcija nepoklicnega župana nezdružljiva s poklicno funkcijo državnega sekretarja. Za državne sekretarje se namreč uporablja 27. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora in zastopanja v različnih pravnih osebah, tudi v drugih osebah javnega prava, kamor sodijo občine," so jasni v KPK.
NSi se sklicuje na mnenje KPK iz leta 2020
V Novi Sloveniji se na drugi strani sklicujejo na mnenje iste komisije iz leta 2020. Kot pojasnjujejo, so takrat, ko je Jaklin prevzel funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo, od KPK pridobili mnenje o združljivosti funkcije nepoklicnega župana in državnega sekretarja, komisija pa združljivosti ni nasprotovala.
V NSi poudarjajo, da od takrat ni prišlo do sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakona o lokalni samoupravi ali druge zakonodaje, ki bi vplivala na pravno presojo. Zato menijo, da je mnenje KPK iz leta 2020 še vedno pravno relevantno izhodišče. Kot so dodali, pa so pred Jaklinovim letošnjim imenovanjem na položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo pridobili tudi dodatno neodvisno pravno mnenje, ki je pritrdilo takšni razlagi.
Jaklin vztraja, da ni storil nič nezakonitega. "Sam v tem obdobju ne mislim odstopiti," je dejal in izrazil prepričanje, da je tako kot župan kot državni sekretar delal dobro in korektno. Očitek, da naj bi prek fiktivnih poslov in slamnatih podjetij prejel več kot 60.000 evrov, pa odločno zavrača. Prepričan je, da se mu dela krivica in govori celo o krivi ovadbi.
Tudi predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec mu za zdaj še vedno zaupa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.