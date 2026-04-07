Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

KPK: Hitenje mimo pravil pred koncem mandata predstavlja korupcijo

Ljubljana, 07. 04. 2026 10.26 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
M.V.
KPK

Odgovorne osebe morajo tudi pred iztekom mandata ravnati enako skrbno in v skladu s pravili kot med njim, opozarja KPK. Ob tem izpostavljajo, da svoje funkcije ne smejo uporabiti za to, da bi mimo pravil pospešili postopke, "zgolj zato, da odločanja ne bi prepustili svojemu nasledniku".

Načelno mnenje je KPK sprejela po obravnavi sumov nepravilnosti, ki se nanašajo na postopke dodeljevanja pravic oziroma sredstev gospodarskim družbam tik pred koncem mandata odgovornih oseb prejšnje vlade. "Konkretno zadevo je Komisija zaradi zaznanih sumov kaznivih dejanj odstopila v obravnavo organom pregona, sama pa se je zato, da bi preprečili podobno ravnanje v prihodnje – torej tudi v teh dneh, ko zaključuje mandat trenutna vlada – , do tega opredelila z načelnim mnenjem."

KPK in nadzor interne revizijske službe, ki je pregledala celoten postopek, sta zaznala, da so bili v fazi ocenjevanja vlog postopki vodeni pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi, medtem ko je v fazi pripravljanja in potrjevanja aktov revizija pokazala nepravilnosti.

"Zaradi hitenja z namenom zaključka postopkov, je odgovorna oseba organa predzadnji dan mandata javnemu uslužbencu poslala že v celoti spisane upravne akte o dodelitvi pravic za določene gospodarske družbe. Javni uslužbenec pa jih je nato poslal v interno e-potrjevanje. A na teh upravnih aktih je bil kot avtor naveden drugi javni uslužbenec. Ne en ne drugi javni uslužbenec pa nista bila člana strokovne komisije, niti ni bilo razvidno, da bi katerikoli izmed njiju imel pristojnosti v okviru konkretnega postopka dodeljevanja pravic."

Revizija je tudi pokazala, da zaradi časovnega pritiska in tovrstne priprave upravnih aktov o dodelitvi pravic vse gospodarske družbe niso bile obravnavane enakopravno, saj so bile določene vloge obravnavane prednostno, pred vlogami drugih gospodarskih družb. Odgovorna oseba organa je upravne akte podpisala zadnji dan mandata, izpostavlja KPK. "S tem, ko so torej odgovorne osebe pospešeno zaključevale postopke izven predpisanih pravil pred prenehanjem mandata, da bi omogočile pridobitev koristi gospodarskim družbam, so po mnenju Komisije ravnale tako, da je takšno ravnanje skladno s 1. točko 4. člena ZIntPK mogoče označiti za korupcijo."

Komisija bo o tem načelnem mnenju seznanila tudi vlado, so še dodali v sporočilu za javnost.

KPK korupcija mandat

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajebant1
07. 04. 2026 11.55
Se vidi kako ste hitri pri golobu
Odgovori
0 0
natmat
07. 04. 2026 11.44
To naj velja za vse...kaj vse je spremenila tik pred iztekom za svojo korist prejšnja Janševa vlada....
Odgovori
+0
1 1
mali.mato
07. 04. 2026 11.17
Korupcija ob izteku mandata. Golob nikoli več!
Odgovori
+4
6 2
kita 1111
07. 04. 2026 11.04
Uničit kar se še ,da
Odgovori
+1
4 3
Rafael Kramar
07. 04. 2026 10.45
Ma, to so ti barabe leve, za njih ni nobenih pravil, ne morale!!
Odgovori
+5
8 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615