KPK: Hitenje mimo pravil pred koncem mandata predstavlja korupcijo

Načelno mnenje je KPK sprejela po obravnavi sumov nepravilnosti, ki se nanašajo na postopke dodeljevanja pravic oziroma sredstev gospodarskim družbam tik pred koncem mandata odgovornih oseb prejšnje vlade. "Konkretno zadevo je Komisija zaradi zaznanih sumov kaznivih dejanj odstopila v obravnavo organom pregona, sama pa se je zato, da bi preprečili podobno ravnanje v prihodnje – torej tudi v teh dneh, ko zaključuje mandat trenutna vlada – , do tega opredelila z načelnim mnenjem."

KPK in nadzor interne revizijske službe, ki je pregledala celoten postopek, sta zaznala, da so bili v fazi ocenjevanja vlog postopki vodeni pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi, medtem ko je v fazi pripravljanja in potrjevanja aktov revizija pokazala nepravilnosti.

"Zaradi hitenja z namenom zaključka postopkov, je odgovorna oseba organa predzadnji dan mandata javnemu uslužbencu poslala že v celoti spisane upravne akte o dodelitvi pravic za določene gospodarske družbe. Javni uslužbenec pa jih je nato poslal v interno e-potrjevanje. A na teh upravnih aktih je bil kot avtor naveden drugi javni uslužbenec. Ne en ne drugi javni uslužbenec pa nista bila člana strokovne komisije, niti ni bilo razvidno, da bi katerikoli izmed njiju imel pristojnosti v okviru konkretnega postopka dodeljevanja pravic."

Revizija je tudi pokazala, da zaradi časovnega pritiska in tovrstne priprave upravnih aktov o dodelitvi pravic vse gospodarske družbe niso bile obravnavane enakopravno, saj so bile določene vloge obravnavane prednostno, pred vlogami drugih gospodarskih družb. Odgovorna oseba organa je upravne akte podpisala zadnji dan mandata, izpostavlja KPK. "S tem, ko so torej odgovorne osebe pospešeno zaključevale postopke izven predpisanih pravil pred prenehanjem mandata, da bi omogočile pridobitev koristi gospodarskim družbam, so po mnenju Komisije ravnale tako, da je takšno ravnanje skladno s 1. točko 4. člena ZIntPK mogoče označiti za korupcijo."

Komisija bo o tem načelnem mnenju seznanila tudi vlado, so še dodali v sporočilu za javnost.