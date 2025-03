Imenovanje generalnega direktorja Policije: KPK zaznala korupcijska tveganja

Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku predlaganja in imenovanja generalnega direktorja Policije Senada Jušića zaznala korupcijska tveganja. Vladi in uradniškemu svetu je zato podala priporočili za izboljšanje transparentnosti postopkov in doslednejšo obrazložitev posamičnih aktov neodvisnih in državnih organov pri preverjanju pogojev za zasedbo delovnih mest v državni upravi.

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je postopek začela septembra 2023 na lastno pobudo na podlagi poročanja medijev o pomislekih, ali Senad Jušić izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja Policije. V predhodnem preizkusu je pridobila dokumentacijo ministrstva za notranje zadeve in uradniškega sveta ter se za celovit zaključek zadeve oprla tudi na novembra 2024 izdano sodbo upravnega sodišča o tej zadevi. Komisija poudarja, da ni pristojna za presojo zakonitosti sprejetih sklepov in odločb – to je v izključni pristojnosti sodišč. Kljub temu so postopki predlaganja in imenovanja kandidatov za zasedbo najvišjih delovnih mest področje, kjer Komisija z namenom krepitve delovanja pravne države deluje kot varuh javnega interesa.

Izidi teh postopkov namreč neposredno vplivajo na delovanje ključnih državnih institucij, zato morajo biti transparentni in legitimni. V nasprotnem primeru lahko oblast izgubi zaupanje javnosti, kar je predpogoj za dobro delovanje države, hkrati pa morebitno neustrezni postopki izbire neprimernih oseb zmanjšajo učinkovitost institucij in povečujejo tveganje za delovanje v nasprotju z integriteto. V konkretnem primeru je Komisija ugotovila, da so posamični akti preslabo obrazloženi, kar lahko vodi v nedosledne odločitve, neenakopravno obravnavo kandidatov, zlorabo pooblastil pristojnih za sprejemanje odločitev ter posledično v izgubo zaupanja javnosti v državne institucije in pravno državo, so zapisali v sporočilu za javnosti.

Zato je Komisija izdala naslednji priporočili: - Vlada naj ustrezno spremeni svoj poslovnik, da bodo vladna gradiva oziroma predlogi sklepov o imenovanjih in odpoklicih vsebovali podrobnejše in jasnejše obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev ter ocene primernosti kandidatov ali razlogov za razrešitev. Komisija je podoben predlog Vladi RS podala že konec leta 2022. - Uradniški svet naj zagotovi, da posebne natečajne komisije v postopkih izbire kandidatov za položaje v organih državne uprave opravijo presojo dejanskega izpolnjevanja pogojev in svojo odločitev ustrezno obrazložijo.

Glede na to, da je presoja izpolnjevanja pogojev za položaj nedvoumno naloga uradniškega sveta oziroma njegovih natečajnih komisij, bi uradniški svet izpolnjevanje pogojev moral dejansko preveriti in v sklepu ustrezno obrazložiti. Komisija dodaja, da lahko organ pred korupcijskimi tveganji ob učinkoviti rabi ščiti tudi načrt integritete, oblikovanje in sprejetje katerega je Komisija vladi že večkrat priporočila, nazadnje januarja letos. Enako vladi priporoča tudi Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (GRECO).

Že zaključen del zadeve v primeru domnevnih vplivov Komisija je že pred časom zaključila tudi z obravnavo povezane zadeve, v kateri ni potrdila nedovoljenih vplivov ali pritiskov na uradniški svet oziroma posebno natečajno komisijo, ki bi pomenili kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Postopek je zato v tem delu ustavila in o tem javnost obvestila že oktobra 2023.