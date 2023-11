KPK izrekel opomin sedmim sedanjim in nekdanjim ministrom

KPK je maja 2023 prejela novinarska vprašanja, iz katerih je izhajalo, da nekateri ministri aktualne vlade niso poročali o subjektih, za katere v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) veljajo omejitve poslovanja. Na podlagi teh informacij je Komisija pri organih, kjer opravljajo oz. so opravljali funkcijo, preverila, ali so funkcionarji poročali o povezavah s konkretnimi pravnimi subjekti.

"Funkcionarji so namreč dolžni o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja, seznaniti organ, pri katerem opravljajo funkcijo, saj ta organ s temi subjekti ne sme poslovati (oziroma lahko posluje le v določenih okoliščinah). Organ pa nato komisiji posreduje seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja." - KPK

Na podlagi odgovorov ministrstev in vladnega urada je Komisija uvedla prekrškovne postopke zoper sedem ministrov: Mateja Arčona, Tanjo Fajon, Boštjana Poklukarja, Emilijo Stojmenovo Duh in Dominiko Švarc Pipan ter takratna ministra Sanjo Ajanović Hovnik in Danijela Bešića Loredana.

V postopkih so ugotovili, da so ministri kršili šesti odstavek 35. člena ZIntPK, v skladu s katerim morajo organu, pri katerem opravljajo funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije oziroma nato najpozneje v osmih dneh po vsaki spremembi poročati o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja. Poročanje se nanaša na subjekte, v katerih so sami ali njihovi družinski člani udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ter neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

"KPK je vsem kršiteljem ob upoštevanju ugotovljenega dejanskega stanja ter načela sorazmernosti izrekla prekrškovno sankcijo opomin, saj Zakon o prekrških določa, da se ta lahko izreče, če je storilec pred izdajo odločbe predpisano obveznost izpolnil. Obveznost poročanja organom, pri katerem opravljajo oz. so opravljali funkcijo, so namreč vsi funkcionarji naknadno izpolnili," so zapisali v sporočilu za javnost.