KPK: Jaklin ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar

Damijan Jaklin je župan Velike Polane od leta 2006, trenutno pa še državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, pri čemer se brani očitkov, da naj bi s fiktivnimi posli pri projektu pomurskega vodovoda pridobil več kot 60 tisočakov podkupnine.

"Gre za krivo ovadbo, ki je škodoželjna do mene, kot tudi drugih, ki so s tem povezan," je izjavil julija 2026. Jaklin je užival politično podporo strankarskega in ministrskega šefa, ta jo je ponovil tudi, ko je tožilstvo v tej zadevi na sodišče vložilo zahtevo za uvedbo sodne preiskave.

"Državni sekretar dela strokovno, učinkovito in je zelo sposoben in uživa moje zaupanje," je Vrtovec dejal oktobra 2026.

Zoper Jaklina je preiskavo – zaradi suma nezdružljivosti položajev, ki jih zaseda – uvedla KPK. Odločitev so že sprejeli in jo Jaklinu vročili. Ker še ni pravnomočna, pa vsebine ne razkrivajo. Je pa Jaklin, ki je tik pred novoizvolitvijo na mesto župana Velike Polane, prihodnjo nedeljo bo brez izzivalca, z odločitvijo očitno nezadovoljen.

Danes izjave ni želel dati, je pa pred dnevi za Vestnik opozoril na drugačno stališče komisije v preteklosti, ko je že bil državni sekretar, in napovedal uporabo pravnih sredstev. Na KPK pojasnjujejo, da so stališče glede opravljanja več funkcij hkrati – ob sicer nespremenjeni zakonodaji – zaostrili leta 2023.

Iz tega pa izhaja: "Da se nezdružljivost funkcij vedno presoja z vidika primarne funkcije, v konkretnih primerih je to poklicna funkcija državnega sekretarja. Da državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati podžupanske funkcije oziroma funkcije občinskih svetnikov. Zato je tudi funkcija nepoklicnega župana nezdružljiva s poklicno funkcijo državnega sekretarja."

Kljub temu pa tudi pred tokratnimi volitvami spremljamo poplavo funkcionarskih kandidatov. Državna sekretarka pri Anžetu Logarju kandidira za županjo Maribora, nosilec tamkajšnje liste SDS je državni sekretar pri Franciju Matozu Franc Kangler, ki pravi: "Rad imam toto lepo naše mesto - Maribor!"

Za položaj mestnih svetnikov se v Ljubljani potegujeta celo ministra Demokratov, pravijo, da v podporo lokalni ekipi.