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Slovenija

KPK: Jaklin ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar

Ljubljana, 08. 11. 2026 19.49 pred 48 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Žana Vertačnik
Damijan Jaklin

Damijan Jaklin iz Nove Slovenije ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar. Tako je po naših informacijah presodila Komisija za preprečevanje korupcije. Se bo torej Jaklin, ki se po dvajsetih letih na čelu občine Velika Polana poteguje za še en mandat, z enega od teh položajev umaknil?

Damijan Jaklin je župan Velike Polane od leta 2006, trenutno pa še državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, pri čemer se brani očitkov, da naj bi s fiktivnimi posli pri projektu pomurskega vodovoda pridobil več kot 60 tisočakov podkupnine.

"Gre za krivo ovadbo, ki je škodoželjna do mene, kot tudi drugih, ki so s tem povezan," je izjavil julija 2026. Jaklin je užival politično podporo strankarskega in ministrskega šefa, ta jo je ponovil tudi, ko je tožilstvo v tej zadevi na sodišče vložilo zahtevo za uvedbo sodne preiskave.

"Državni sekretar dela strokovno, učinkovito in je zelo sposoben in uživa moje zaupanje," je Vrtovec dejal oktobra 2026.

Zoper Jaklina je preiskavo – zaradi suma nezdružljivosti položajev, ki jih zaseda – uvedla KPK. Odločitev so že sprejeli in jo Jaklinu vročili. Ker še ni pravnomočna, pa vsebine ne razkrivajo. Je pa Jaklin, ki je tik pred novoizvolitvijo na mesto župana Velike Polane, prihodnjo nedeljo bo brez izzivalca, z odločitvijo očitno nezadovoljen.

Danes izjave ni želel dati, je pa pred dnevi za Vestnik opozoril na drugačno stališče komisije v preteklosti, ko je že bil državni sekretar, in napovedal uporabo pravnih sredstev. Na KPK pojasnjujejo, da so stališče glede opravljanja več funkcij hkrati – ob sicer nespremenjeni zakonodaji – zaostrili leta 2023.

Iz tega pa izhaja: "Da se nezdružljivost funkcij vedno presoja z vidika primarne funkcije, v konkretnih primerih je to poklicna funkcija državnega sekretarja. Da državni sekretarji kot poklicni funkcionarji ne smejo opravljati podžupanske funkcije oziroma funkcije občinskih svetnikov. Zato je tudi funkcija nepoklicnega župana nezdružljiva s poklicno funkcijo državnega sekretarja."

Kljub temu pa tudi pred tokratnimi volitvami spremljamo poplavo funkcionarskih kandidatov. Državna sekretarka pri Anžetu Logarju kandidira za županjo Maribora, nosilec tamkajšnje liste SDS je državni sekretar pri Franciju Matozu Franc Kangler, ki pravi: "Rad imam toto lepo naše mesto - Maribor!"

Za položaj mestnih svetnikov se v Ljubljani potegujeta celo ministra Demokratov, pravijo, da v podporo lokalni ekipi.

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Damijan Jaklin župan državni sekretar kpk

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KOMENTARJI6

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baldahin
08. 11. 2026 20.22
Jaklin ne bi smel biti hkrati župan in državni sekretar, Stevanović ne bi smel biti bivši 4x obsojenec in predsednik DZ, Požar bi moral biti danes že v zaporu, prav tako Golob...oa dobro, zakaj se nič od tega ne zgodi?! Ali živimo v Ruandi ali kje?!
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+4
4 0
Antifriz
08. 11. 2026 20.37
En je bil 4x obsojen, drugemu ni bilo še nič dokazano... bodimo pošteni.
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0 0
Sirhakel77
08. 11. 2026 20.21
Tokrat se strinjam s KPK. Če je nekaj po zakonu nezdružljivo je nezdružljivo ! Naj se odloči ali bo župan ali državni sekretar.. Drugo je, če bi zgolj kandidiral in bi se odločil potem po volitvah. V tem jaz ne vidim problema.. Če je pa dejansko tako kot je navedeno v članku pa ni izgovora !
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+2
2 0
ThorStorm666
08. 11. 2026 20.18
Si mislil golobizem in nvo lenuhi levičarji
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-1
2 3
Antifriz
08. 11. 2026 20.36
Strezni se
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
08. 11. 2026 20.02
Pomota! Janševiki lahko vse.Lažejo,kradejo,podpirajo zlo..
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-4
6 10
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