KPK v šovu Vojak v akciji kršitev zakona ni zaznala, Morsu izdala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije pri izvedbi javnega naročila ministrstva za obrambo za produkcijo TV-serije Vojak v akciji ni odkrila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zaznali so sicer korupcijska tveganja, zaradi česar so ministrstvu izdali več priporočil. A ker Komisija kršitev zakona ni potrdila, je postopek ustavila.