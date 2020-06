KPK: Kangler je deloval v nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sklenila, da je Franc Kangler deloval v nasprotju interesov, ko je kot državni svetnik sodeloval pri razpravi in obravnavi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, katere predmet je bil sam. Kangler je že sprožil upravni spor, poroča današnjiDnevnik.

Kangler, trenutno državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, je po mnenju KPK kršil člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki se nanašata na nasprotje interesov. To naj bi storil tudi z razpravo in obravnavo zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper njega.

Časnik je ob tem še spomnil, je KPK že pred leti podal sistemsko načelno mnenje, da se morajo uradne osebe v podobnih primerih v celoti izločiti, in sicer tako iz odločanja kot tudi iz same obravnave. Kangler se je v postopku v državnem svetu izločil le iz odločanja, kot član komisije pa je o zahtevi, ki se je nanašala nanj, razpravljal.

Na članek se je Kangler odzval prek Twitterja, kjer je zapisal, da "gre za nepravnomočno odločitev", ki je "smešno nora in v nasprotju z določili ustave".