Svetli način
Slovenija

KPK končala postopek v zadevi Hvala

Ljubljana, 20. 08. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
5

KPK v predhodnem preizkusu prejetih prijav zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića v zadevi Hvala ni ugotovila sumov kršitev iz lastnih pristojnosti in je postopek zaključila. Naj bi pa iz zadeve izhajali sum več drugih dejanj, ki pa niso v njihovi pristojnosti, so pojasnili.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prijave zoper Boštjana Poklukarja, Senada Jušića in vodjo kabineta ministrstva Natašo Hvala Ivančič prejela maja lani, omenjeni pa naj bi bili vpleteni v preiskavo, ki se je zaradi suma trgovine z ljudmi vodila zoper kobariškega gostinca Aleša Hvalo.

Julija je KPK prejela še eno prijavo, da naj bi bili Poklukar, Jušić in Hvala Ivančič seznanjeni s preiskavo zoper gostinca Hvalo, Hvala Ivančič pa naj bi nad zaposlenimi izvajala mobing in od njih zahtevala, da ji poročajo vse informacije o sestankih in srečanjih, prav tako naj bi preurejala zapisnike kolegijev, sestankov in strokovnih srečanj, so danes sporočili s KPK.

Uvedbo postopka zaradi suma kršitve integritete in korupcijskih tveganj pri porabi javnih sredstev ministra Poklukarja v restavraciji Hvale je junija KPK predlagala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ.

Senad Jušić in Boštjan Poklukar
Senad Jušić in Boštjan Poklukar FOTO: Bobo

V predhodnem preizkusu prijave je KPK pridobila dodatna pojasnila in dokumentacijo uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave (GPU) in ministrstva za notranje zadeve ter vpogledala v javno dostopne podatke. Ugotovila je, da iz zadeve izhajajo sum storitve kaznivega dejanja, sum o neupravičeno porabljenih javnih sredstvih, sum trpinčenja na delovnem mestu oziroma sum kršitve določb zakona o delovnih razmerjih ter sum kršitve notranjevarnostnih postopkov policije, so sporočili s KPK.

"Ker komisija za presojo omenjenih sumov ni pristojna, ustrezni organi pa so bili o tem že seznanjeni, to so specializirano državno tožilstvo, policija, urad za nadzor proračuna in inšpektorat za delo, jim prijave ni ponovno odstopala," so sporočili. Dodatnih sumov kršitev iz lastnih pristojnosti KPK ni potrdila, s čimer je zadevo zaključila in o tem tudi obvestila komisijo DZ za nadzor javnih financ. "Če bo v zadevi v prihodnje zaznala kakršen koli sum iz lastnih pristojnosti, bo ustrezno ukrepala," so še zatrdili na KPK.

O tem, da naj bi bili na ministrstvu s policijsko preiskavo Hvale seznanjeni je maja poročala Televizija Slovenija in se pri tem sklicevala na zapisnik enega od sestankov iz aprila lani, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva. Poklukar in Jušić sta se z delegacijo lani, sredi policijske preiskave Hvale, odpravila v njegovo gostišče. Poklukar, Jušić in Hvala se poznajo iz srednješolskih časov, poleg tega je Aleš Hvala bližnji sorodnik vodje kabineta ministra za notranje zadeve Nataše Hvala Ivančič.

Poklukar je tedaj vpletenost v policijski postopek zanikal, prav tako tudi vpletenost vodje njegovega kabineta. Danes pa je v izjavi za medije dejal, da je za odločitev KPK izvedel iz medijskega poročanja, na vse očitke glede Hvale pa da je odgovoril že na interpelaciji v DZ. "Naj pa še povem, da se noben od organov preiskovanja in pregona, torej policije oz. tožilstva, še ni oglasil pri meni ali mi dal kakšno vabilo," je dodal.

kpk postopek gostinec aleš hvala
KOMENTARJI (5)

zibertmi
21. 08. 2025 12.55
+0
ni edini postopek ,ki se je končal.če se gre za posle sds vse zastara.Na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so nam namreč potrdili, da je postopek, ki so ga jeseni 2020 zaradi suma kršenje integritete uvedli proti Andreji Potočnik, takratni svetovalki ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, zastaral. Razlog: od dejanj, ki jih je Andreji Potočnik očitala komisija, je minilo že več kot pet let.
ODGOVORI
1 1
Smuuki
21. 08. 2025 12.46
+2
Kpk je popolnoma nepotreben, nekoristen, neučinkovit. Kpk ni preprečil nič, nič odkril, nič ukrenil. Sam sebi namen za nagradne službe. Če ga danes ukinemo nihče ne bo opazil da ga ni
ODGOVORI
2 0
Jaz17
21. 08. 2025 08.31
+3
Ukinit to nekoristno komisijo...vse kar je ustanovljeno s strani države, je zlorabljeno s strani politike...edini KPK, ki bi bil strokoven, korekten, nepodkupljiv itd., bi bil KPK ustanovljen s strani civilne iniciative...Power to the people!
ODGOVORI
3 0
SLObunkeljn
20. 08. 2025 18.29
+6
Saj se hecate, a ne?
ODGOVORI
6 0
U3maniana
20. 08. 2025 16.40
+1
Aha, se pravi, da ravnajo po istih metodah kot uni prej, nič boljši nič slabši. Enaki vatli, iste merske enote, vsaj to. Pričakovali smo preveč, saj smo itak navajeni vsega. Kar se tiče pa dostojnega obnašanja v parlamentu, bi se jih pa nekaj moralo udeležiti tečaja dostojne komunikacije in spoštljivosti. Levi in desni, s tem da jih je na slednji več potrebnih tega.
ODGOVORI
3 2
