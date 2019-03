KPK: Mariborski župan ni pravočasno prijavil premoženja

Na KPK so v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije začeli s postopkom ugotavljanja dejstev ter podali zahtevo, da o premoženjskem stanju poroča. Z mariborske občine še niso podali odgovorov, zakaj župan Saša Arsenovični pravočasno prijavil premoženja.

Zavrača očitke o prikrivanju bančnega računa v tujini

Spletni portal Požareport je sicer poročal, da naj bi Arsenovič pred lokalnimi volitvami lagal, da nima bančnega računa v tujini, saj je leta 2010 kupnino za delež v podjetju S.Oliver SLO dobil na račun v Švici.

Arsenovič se je na obtožbe odzval in pojasnil, da je bil omenjeni račun v Švici odprt 26. novembra 2010, kmalu za tem, 21. septembra 2011, pa tudi že zaprt. V dokaz je dodal kopijo elektronskega dopisa, v katerem je predstavnik banke to potrdil. Zagotovil je tudi, da so davek na kapitalski dobiček prijavili v zakonskem roku, v celoti pa je bil plačan v Sloveniji.