Kadrovanja v SID banki: kršitev integritete, KPK izdala priporočila

Kot so danes sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), že vrsto let opozarjajo na tveganja, ki izhajajo iz vplivanj v postopkih izborov in imenovanj članov nadzornih svetov in uprav družb, kjer ima država večinski delež ali prevladujoč vpliv. "Tudi v okviru obravnave primera SID banke smo zaznali tveganja za nastanek kršitev iz pristojnosti in nalog komisije za imenovanja in prejemke," so navedli.

Nadzornemu svetu SID banke je zato KPK svetovala, naj z vidika enakopravne obravnave kandidatov tehtno premisli, ali je smiselno postopek nadaljevati v primerih, ko se ugotovijo nepravilnosti v smislu razkritja poslovne skrivnosti posameznim kandidatom. Priporoča mu, da mora imeti vedno imeti v ospredju enakopravnost kandidatov ter da se morajo člani komisije za imenovanja in prejemke vzdržati podaje usmeritev za delo komisije za ocenjevanje primernosti.