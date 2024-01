KPK v primeru Bošnjak ni odkril kršitev, je pa napovedal sistemsko analizo zdravstva

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti oziroma izvajanju storitev za samoplačnika takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) Romana Bošnjaka. Ker komisija kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila in ker so postopke v zvezi z nepravilnostmi uvedli tudi drugi pristojni organi, je postopek ustavila.

Komisija je postopek začela v marcu 2023 na lastno pobudo na podlagi objav v medijih, ki so poročali o domnevno spornih nakazilih na račun takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. V okviru predhodnega preizkusa je Komisija pridobila pojasnila in dokumentacijo UKC Ljubljana in Zdravniške zbornice Slovenije ter vpogledala v javno dostopne podatke.