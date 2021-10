Primer Pivec: Navedbe izolskega župana niso resnične

KPK je objavila ugotovitve v zvezi z ravnanjem župana občine Izola Danila Markočiča, ki so pravnomočne. Že junija letos je KPK po desetih mesecih končala postopek, ki ga je po aferi nočitve nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec v Izoli vodila tudi za tamkajšnjega župana Danila Markočiča. Postopek je v enem delu ustavila, v drugem delu pa je ugotovila ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe. Sedaj je KPK posredovala pojasnilo glede slednjega.

"Integriteta je opredeljena kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi."

Takšno ravnanje predstavlja ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe ter s tem kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK, so sporočili iz KPK.

Od uradnih oseb, še posebej pa od najvišjih funkcionarjev lokalne oblasti, pojasnjuje KPK, se namreč pričakuje, da pri odgovarjanju na zaprosilo državnega organa podajo točne in celovite informacije oziroma navedejo informacije, ki se skladajo z dejanskim stanjem. "Le na tak način namreč lahko prispevajo h krepitvi integritete, transparentnosti in zaupanja v pravno državo ter k preprečevanju korupcije."

KPK se je v načelnem mnenju, ki ga je sprejela 3. decembra leta 2020 v okviru te obravnavane zadeve opredelila, da ravnanje funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki javnosti podajajo neresnične oziroma zavajajoče izjave o dejstvih, ki so povezane z njihovim ravnanjem, službo ali funkcijo, in s tem ne prispevajo h krepitvi zaupanja javnosti v poštenost opravljanja njihovih javnih nalog, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje ZIntPK.

Takšno ravnanje je tudi v odnosu do drugih državnih organov nesprejemljivo, pojasnjujejo.

KPK postopek v enem delu ustavila

Postopek suma kršitve integritete zoper izolskega župana zaradi urejanja rezervacije in nočitve v primeru nekdanje ministrice pa je Komisija ustavila, saj na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, "ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe". Pojasnili so, da iz dokumentacije namreč ne izhaja, da je bil župan vključen v postopek zbiranja ponudb, priprave in izdaje naročilnice ter odreditev plačila računa za nastanitev ministrice.

"Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila upravnega spora, prav tako nanje ni podala izjasnitve."