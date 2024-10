KPK: Ne gre za zavlačevanje, Golob uveljavlja pravice, ki jih ima

Zakaj ni bilo napovedanega in že sklicanega zaslišanja predsednika vlade Roberta Goloba in ostalih prič na seji senata Komisije za preprečevanje korupcije glede očitkov o pritiskih na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar? Se postopek zavlačuje? Golobov zagovornik Stojan Zdolšek tak očitek zavrača. Tudi na komisiji pravijo, da ne gre za zavlačevanje, sejo so prestavili, ker Golob uveljavlja pravice, ki jih ima.