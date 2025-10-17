KPK ni odkrila nepravilnosti v celjski bolnišnici

Komisija za preprečevanje korupcije v zvezi z očitki o nepravilnostih v Splošni bolnišnici Celje ni potrdila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v zvezi ravnanjem takratnega predsednika sveta javnega zavoda Tomaža Subotiča. Določene očitke iz prijav je odstopila drugim nadzornim organom, sama pa je z obravnavo zaključila.

Splošna bolnišnica Celje FOTO: Bobo icon-expand

KPK je prejela več prijav, ki so se nanašale na dopustovanje predsednika vlade Roberta Goloba v hiši dr. Tomaža Subotiča v Karigadorju. Na podlagi teh je zoper predsednika vlade uvedla postopek preiskave, ki še ni zaključena. Prejete prijave so vsebovale tudi več drugih očitkov, ki jih je Komisija obravnavala v predhodnem preizkusu, so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije.

Očitki so se nanašali predvsem na domnevne nepravilnosti v SB Celje, in sicer v povezavi z ravnanji takratnega predsednika sveta javnega zavoda Subotiča, v povezavi s poslovanjem z določeno odvetniško družbo in zaposlovanjem družinskega člana predsednika sveta. Glede zaposlitve družinskega člana dr. Tomaža Subotiča Komisija ni potrdila očitkov o nepravilnostih. Ugotovila je, da je bil za konkretno zaposlitev izveden javni razpis. Nihče od zaposlenih v SB Celje, ki so sodelovali v tem postopku, ni potrdil, da bi bil nanje izvajan kakršenkoli nedovoljen pritisk ali vpliv, da morajo zaposliti konkretnega posameznika; kakršnekoli vplive ali pritiske so zanikali, prav tako jih ni bilo mogoče potrditi na podlagi razpoložljive dokumentacije. "Prav potrditev domnevnih pritiskov v postopku pred Komisijo pa je za ugotavljanje morebitnih kršitev integritete zaradi nedovoljenega vplivanja bistvena, saj brez tega Komisija postopka ne more nadaljevati." Za neutemeljene so se izkazali tudi očitki o neupravičenem napredovanju tega zaposlenega, dodajajo.

Tomaž Subotič FOTO: POP TV icon-expand