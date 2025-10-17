Svetli način
Slovenija

KPK ni odkrila nepravilnosti v celjski bolnišnici

Ljubljana, 17. 10. 2025 10.14 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
15

Komisija za preprečevanje korupcije v zvezi z očitki o nepravilnostih v Splošni bolnišnici Celje ni potrdila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v zvezi ravnanjem takratnega predsednika sveta javnega zavoda Tomaža Subotiča. Določene očitke iz prijav je odstopila drugim nadzornim organom, sama pa je z obravnavo zaključila.

Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Celje FOTO: Bobo

KPK je prejela več prijav, ki so se nanašale na dopustovanje predsednika vlade Roberta Goloba v hiši dr. Tomaža Subotiča v Karigadorju. Na podlagi teh je zoper predsednika vlade uvedla postopek preiskave, ki še ni zaključena. Prejete prijave so vsebovale tudi več drugih očitkov, ki jih je Komisija obravnavala v predhodnem preizkusu, so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije.

Očitki so se nanašali predvsem na domnevne nepravilnosti v SB Celje, in sicer v povezavi z ravnanji takratnega predsednika sveta javnega zavoda Subotiča, v povezavi s poslovanjem z določeno odvetniško družbo in zaposlovanjem družinskega člana predsednika sveta.

Glede zaposlitve družinskega člana dr. Tomaža Subotiča Komisija ni potrdila očitkov o nepravilnostih. Ugotovila je, da je bil za konkretno zaposlitev izveden javni razpis. Nihče od zaposlenih v SB Celje, ki so sodelovali v tem postopku, ni potrdil, da bi bil nanje izvajan kakršenkoli nedovoljen pritisk ali vpliv, da morajo zaposliti konkretnega posameznika; kakršnekoli vplive ali pritiske so zanikali, prav tako jih ni bilo mogoče potrditi na podlagi razpoložljive dokumentacije. "Prav potrditev domnevnih pritiskov v postopku pred Komisijo pa je za ugotavljanje morebitnih kršitev integritete zaradi nedovoljenega vplivanja bistvena, saj brez tega Komisija postopka ne more nadaljevati." Za neutemeljene so se izkazali tudi očitki o neupravičenem napredovanju tega zaposlenega, dodajajo.

Tomaž Subotič
Tomaž Subotič FOTO: POP TV

Komisija glede na pridobljeno dokumentacijo tudi ni potrdila očitkov o plačevanju pravnih mnenj za zasebne namene Tomaža Subotiča. "Glede očitkov o osebnem poznanstvu direktorja SB Celje z direktorico odvetniške družbe, s katero je SB Celje sklenila pogodbo, Komisija ni mogla preverjati, ali je pri tem prišlo do okoliščin nasprotja interesov, saj je od sklenitve pogodbe (decembra 2022) minilo več kot dve leti, Komisija pa v skladu z določbami ZIntPK lahko ugotavlja le okoliščine nasprotja interesov pri dejanjih, od katerih ni minilo več kot dve leti."

Za nekatere druge očitke iz prijav je Komisija ugotovila, da so v pristojnosti presoje drugih organov, zato je očitke iz prijav odstopila v reševanje njim, sama pa postopek predhodnega preizkusa zaključila. Očitke o nepravilnostih pri izplačevanju potnih stroškov takratnemu predsedniku sveta SB Celje je Komisija odstopila policiji. Očitke o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju SB Celje z določeno odvetniško družbo je odstopila v vednost Računskemu sodišču RS, ki je pristojno za presojo smotrnosti finančnega poslovanja. Inšpektoratu za delo je odstopila očitke glede koriščenja dopusta zaposlene v Kabinetu predsednika vlade. Nadzornemu svetu Uniorja in Slovenskemu državnemu holdingu pa je v vednost odstopila očitke o tem, da naj bi Subotič ponujal zaposlitev nekdanjemu ministru za zdravstvo Alešu Šabedru, kar sicer samo po sebi ne predstavlja nepravilnosti iz pristojnosti Komisije.

tomaž subotič celjska bolnišnica kpk
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArkaMast
17. 10. 2025 11.03
Ne pri Počivalšku, ne pri Janši, ne pri Hojsu ... pri Golobu pa je :)) ... SMEH JE POL ZDRAVJA
ODGOVORI
0 0
Vladna norost
17. 10. 2025 10.58
+2
Seveda, seveda...pravljice za naivne. Koliko moraš imeti IQ ali živeti v nekem mehurčku, da bi kaj takega verjel? Romunskega Goloba so že našli?
ODGOVORI
2 0
Etirop
17. 10. 2025 10.52
+2
In svizec je zavil čokolado .
ODGOVORI
2 0
Vladna norost
17. 10. 2025 10.59
+2
V tem primeru golob je zavil čokolado....
ODGOVORI
2 0
PIERREBRICE
17. 10. 2025 10.49
+0
Robert Golob, stari in novi predsednik vlade. Janša bo spet znorel na tviterju.
ODGOVORI
2 2
Še89sekund
17. 10. 2025 10.48
+2
Če bi nepravilnosti odkrili bi lažnjivi perutninar povedal da ni res in da je kpk ena brezvezna sekta.
ODGOVORI
2 0
EU Dig. Cenzura
17. 10. 2025 10.48
UUUUUUAAAAUUUUU, ja a res, kot da se ni vedlo... To je samo pesek v oči... Dejte kolkko ljudi še zares verjame in kdaj bo revolucija. Ker na lepo s protesti ne gre, žal je resnica taka....
ODGOVORI
0 0
Tami69
17. 10. 2025 10.41
+1
Se je potrebno kaj čudit? Karigador laufa na polno..ima kaj fraj za krompirjeve?
ODGOVORI
1 0
dober dan
17. 10. 2025 10.27
+6
Vlada je preiskovala sebe in je ugotovila da ni nič narobe
ODGOVORI
6 0
biggbrader
17. 10. 2025 10.23
+10
Saj si nihče več ne upa oponirati Golobu, ker takoj odleti. Kaj takega Slovenija še ni videla !
ODGOVORI
10 0
džonborno
17. 10. 2025 10.23
+7
Odkrili nepravilnosti? Se pravi to je to. Gremo odkrivat naprej!
ODGOVORI
7 0
aloaloalo
17. 10. 2025 10.21
+2
In kaj bomo zdaj? Vse grdo kar je bilo napisano bi lahko bilo iztožljivo...
ODGOVORI
3 1
biggbrader
17. 10. 2025 10.24
+1
A o Volvotu ali o akumulatorju !?
ODGOVORI
1 0
biggbrader
17. 10. 2025 10.24
+1
Volvu ?
ODGOVORI
1 0
