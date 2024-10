KPK ni potrdil kršitev glede zadeve Borzen, izdal več priporočil

Kot so danes sporočili s KPK, so v predhodnem preizkusu pridobili informacije in pojasnila s strani Borzena, Gibanja Svoboda, generalnega sekretariata vlade, ministrstva za infrastrukturo ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo, pregledali pa so tudi različne baze podatkov ter opravili razgovore.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek uvedla, potem ko je v začetku letošnjega leta prejela dve prijavi. V njih so bili navedeni očitki, da takratna direktorica družbe Star Solar, Golobova hči Luna Golob , to funkcijo opravlja zgolj formalno, ter da naj bi bila Mojca Kert na mesto direktorice Borzena imenovana po premierjevi zaslugi.

KPK je spomnila, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionarjem ne prepoveduje lastništva v podjetjih. V postopku so na komisiji ugotovili, da je Golob izpolnil vse formalne obveznosti, ki jih zakon določa funkcionarjem, ter kršitev omejitev poslovanja niso potrdili. "V konkretnem primeru to pomeni, da je prepovedano poslovanje družbe Star Solar z vlado, ne pa tudi z drugimi subjekti javnega sektorja, kot je Borzen," so pojasnili na KPK.

KPK tudi ni potrdila očitkov, da je predsednik vlade vodenje družbe zgolj formalno prenesel na hčer in da z družbo še naprej upravlja sam.

Prav tako ni ugotovila kršitev pri imenovanju direktorice Borzena, ki jo je v skladu s pristojnostmi izbral nadzorni svet družbe, niti ni potrdila, da je pri imenovanju takratnega člana nadzornega sveta Žige Fišerja, ki je bil poslovno povezan z Gibanjem Svoboda, "med predsednikom vlade in Žigo Fišerjem obstajal osebni ali poslovni stik takšne narave, zaradi katerega bi lahko prišlo do (videza) nasprotja interesov in bi se moral Robert Golob iz odločanja izločiti".

Je pa torej KPK korupcijska tveganja zaznala pri imenovanju članov nadzornega sveta Borzena, ki jih je imenovala vlada na predlog ministrstva za infrastrukturo. Vlada oziroma pristojno ministrstvo nimata posebnega pravilnika ali vzpostavljenega postopka izbire in presoje kandidatov za imenovanje v nadzorne svete družb, izbor nadzornikov pa je bil izveden na podlagi neposrednega povabila, so pojasnili.

"Tak način izbora članov sveta družbe predstavlja korupcijsko tveganje v povezavi z merili in kriteriji izbire kandidatov, zagotavljanjem objektivnosti in nepristranskosti predlagatelja ter zagotavljanjem strokovnosti izbranih kandidatov za opravljanje dela članov nadzornih svetov družb v lasti Republike Slovenije," so zapisali.

KPK je zato vladi priporočila, naj predpiše ustrezne transparentne izbirne postopke pri predlaganju oziroma imenovanju članov organov nadzora v družbah, kjer je v vlogi delničarke oziroma družbenice.