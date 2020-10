KPK ni ugotovil kršitev pri vinskem ključu, ki ga je v dar dobil Židan

Ker področje sprejemanja in poročanja daril za funkcionarje ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je komisija v postopku preverila okoliščine dogodka, pridobila podatke in pojasnila podjetja Vinakras ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vpogledala v javne evidence in evidence komisije.

"Komisija na podlagi pridobljenih podatkov in dokazil ni potrdila kršitev ZIntPK, saj je ugotovila, da je bilo darilo (ključ vinskega sefa) takratnemu ministru za kmetijstvo dano kot simbolično dejanje in ni zagotavljalo dejanskega dostopa do vinskega sefa. Vrednost prejetega ključa pa je bila po oceni ministrstva tudi nižja od vrednosti (25 evrov), nad katero so ministrstva in drugi državni organi dolžni darila vpisovati na seznam, ki ga posredujejo komisiji," so zapisali.