KPK ni ugotovila nepravilnosti pri zaposlitvenih dogodkih na Filipinih

Prijavitelj je KPK opozoril, da je eden od organizatorjev dogodka Slovensko-filipinski poslovni klub predsednice Anamarije Toth Kostevec , ki v svoji osnovni dejavnosti deluje kot kadrovska agencija in ga upravlja podjetje Divine Brand, katerega lastnica in direktorica je prav tako Anamarija Toth Kostevec .

KPK je v okviru predhodnega preizkusa pregledala javno dostopne informacije in pojasnila zavoda ter ugotovila, da sta bila na Filipinih organizirana dva ločena dogodka.

Eden je potekal pod okriljem vladno-gospodarske delegacije v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Javne agencije Spirit Slovenija in Filipinsko gospodarske zbornice PCCI, na njem pa naj bi sodelovalo 23 podjetij. Drugi je potekal v organizaciji zavoda za zaposlovanje.

Iz javnih objav zavoda je po pojasnilih KPK jasno razvidno, da njihov dogodek ni povezan z dogodkom vladno-gospodarske delegacije ter da na njem ne sodeluje Slovensko-filipinski poslovni klub.

Na zavodu, Spiritu in GZS so očitke zavrnili že februarja in pojasnili, da bosta na Filipinih potekala dva povsem ločena in samostojna dogodka.