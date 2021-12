KPK NIJZ-ju predlagala, naj uveljavi ničnost pogodb ali sklene sporazum o skrajšanju

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je KPK Ministrstvu za javno upravo podala priporočila za spremembe Zakona o javnem naročanju (predvsem v zvezi s postopkom pogajanj brez predhodne objave) in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. S predlogi se bosta po mnenju KPK zagotovila večja transparentnost ter učinkovitejše pravno varstvo za zagovornike javnega interesa in zainteresirane subjekte.

"Ne glede na razmere, ki vladajo v državi, je pri ravnanju z javnimi sredstvi treba ravnati v skladu z načeli javnonaročniške zakonodaje in visoko stopnjo transparentnosti," so sporočili s KPK in dodali, da se z uveljavljanjem ničnosti varujeta javni interes in dosledno spoštovanje obvezujočih pravnih norm v pogodbenih razmerjih v zvezi z razpolaganjem z javnimi sredstvi.

Trenutna zakonska ureditev namreč ne omogoča učinkovitega pravnega varstva ne prvih ne drugih, saj lahko naročnik, ki javno naročilo zaradi skrajne nujnosti izvede po postopku pogajanj brez predhodne objave, z izbranim ponudnikom sklene pogodbo, takoj ko sprejme odločitev o oddaji javnega naročila, neizbrani kandidati in posledično zagovorniki javnega interesa pa so o oddaji naročila seznanjeni naknadno, ko se pogodba že izvaja, zato postopka ni več mogoče razveljaviti oziroma odpraviti kršitve. "Prav manj transparentni postopki oddaje javnih naročil pa so bolj izpostavljeni korupcijskim tveganjem," so sporočili s KPK in dodali, da to ugotavljajo tudi pri svojem delu.

Velik porast manj transparentnih postopkov iz razloga nujnosti

Izpostavili so po njihovem mnenju skrb vzbujajoče podatke, ki kažejo, da je bil v letu 2020 postopek s pogajanji brez predhodne objave tretji najpogosteje uporabljeni postopek med javnimi naročili (takšnih postopkov je bilo 858, kar predstavlja 13-odstotni delež vseh javnih naročil). V primerjavi z letom 2019 se je delež teh postopkov povečal za 3,74 odstotne točke.

Če pa primerjamo vrednost javnih naročil, ki so bila po tem postopku oddana leta 2019 (229.120.750 evrov) in 2020 (512.329.183 evrov), ugotovimo, da se je obseg teh naročil (glede na vrednost) v letu 2020 več kot podvojil glede na leto 2019. Še večji pa je porast pri uporabi tega postopka iz razloga nujnosti in nepredvidljivosti postopka. V primerjavi z 38 takšnimi postopki v skupni vrednosti 10.709.287 evrov v letu 2019 je bilo lani takšnih postopkov 221, njihova skupna vrednost pa se je v primerjavi z letom prej povečala za 20-krat – znašala je 217.698.730 evrov, še ugotavlja KPK.

Kot še pravijo, se KPK sicer zaveda, da je porast mogoče pripisati nepričakovanemu izbruhu epidemije covida-19 v letu 2020. "Vendar pa primeri, kot je primer klicnega centra NIJZ, kažejo, da se ta postopek nekritično uporablja tudi, ko zanj ni zakonskih razlogov," dodajajo. Navedene spremembe zakonodaje so na KPK predlagali, ker postopek s pogajanji brez predhodne objave ni jamstvo za gospodarno porabo javnih sredstev ter pomeni odstop od transparentnega javnega naročanja in ne zagotavlja konkurenčnosti ponudb.